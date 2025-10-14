बिजली कटौती करने पर दबंगों ने बिजलीघर पर SSO को पीटा, फीडर में आग लगाने की धमकी
उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से नाराज़ दबंगों ने बिजलीघर पर हमला कर दिया। उन्होंने SSO (सबस्टेशन ऑपरेटर) को पीटा और फीडर में आग लगाने की धमकी दी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले की जांच जारी है।
संवाद सूत्र, जागरण हरदुआगंज। गांव ढसन्ना में बिजलीघर पर सोमवार की रात दबंगों ने ड्यूटी पर तैनात सब स्टेशन आफीसर से मारपीट कर दी। मामले में एसएसओ ने तीन युवकों पर मारपीट व जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की है।
क्या बोले एसएसओ?
कासिमपुर जवां के संजय सिंह ढसन्ना बिजलीघर पर बतौर एसएसओ तैनात हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को बिजलीघर की मशीनों पर काम चलने के कारण दोपहर में बिजली आपूर्ति बाधित रही थी। इसी बात पर रात करीब 9:30 बजे ढसन्ना और इब्राहिमाबाद गांव के तीन युवक बिजलीघर पहुंचे और बिजली कटौती को लेकर पूछताछ करने के साथ अभद्रता शुरू कर दी।
विरोध करने पर युवकों ने मारपीट की और जाते समय जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी दी कि पुलिस में शिकायत की फीडर में आग लगा देंगे और तुझे भी जान से मार देंगे। पीड़ित एसएसओ ने सोमवार रात को थाने पहुंचकर आरोपितों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। मामले में इंस्पेक्टर क्राइम अशोक कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी।
