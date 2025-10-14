बिजली कटौती करने पर दबंगों ने बिजलीघर पर SSO को पीटा, फीडर में आग लगाने की धमकी

संवाद सूत्र, जागरण हरदुआगंज। गांव ढसन्ना में बिजलीघर पर सोमवार की रात दबंगों ने ड्यूटी पर तैनात सब स्टेशन आफीसर से मारपीट कर दी। मामले में एसएसओ ने तीन युवकों पर मारपीट व जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या बोले एसएसओ? कासिमपुर जवां के संजय सिंह ढसन्ना बिजलीघर पर बतौर एसएसओ तैनात हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को बिजलीघर की मशीनों पर काम चलने के कारण दोपहर में बिजली आपूर्ति बाधित रही थी। इसी बात पर रात करीब 9:30 बजे ढसन्ना और इब्राहिमाबाद गांव के तीन युवक बिजलीघर पहुंचे और बिजली कटौती को लेकर पूछताछ करने के साथ अभद्रता शुरू कर दी।