छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने के लिए सपाइयों ने किया प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की 

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर बुधवार को समाजवादी छात्रसभा व मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। दीक्षा समारोह के दौरान ही सुरक्षा व्यवस्था को धता बता कुछ कार्यकर्ता गेट को पार कर गए। पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष तरुण राज सिंह, महानगर अध्यक्ष मोहसिन मेवाती, सपा यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव इमरान पठान ने पुलिस पर धक्का-मुक्की करने व धमकी देने का आरोप लगाया। सपा प्रदेशाध्यक्ष को भी इससे अवगत कराया है।

सपाइयों ने कहा कि प्रदेश में वर्षों से छात्रसंघ चुनाव न होने से विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कुलाधिपति को ज्ञापन देना था, मगर पुलिस ने मिलने नहीं दिया। गेट पर ही पुलिस को ज्ञापन देकर लौटना पड़ा। सौरभ कुमार वाल्मीकि, इसरार सोलंकी, सैयद दानिश अली, फैजान पठान, हसमुद्दीन अलवी उपस्थित रहे।

कांग्रेस नेता किए नजरबंद जासं, अलीगढ़: कांग्रेस पिछड़ा विभाग के जिलाध्यक्ष डा. शेरपाल सिंह सविता को बुधवार को पुलिस ने बेगम बाग कैंप कार्यालय पर नजरबंद कर लिया। वह राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे। बाद में क्वार्सी इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार को कुचलना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। इस दौरान सतीश गांधी बंसल, सागर सिंह, तोमर गौरव, सविता प्रेमपाल सिंह, सविता, अनु, बबीता, रामवती, मीना, कांति, दुर्गेश, हरिओम वाल्मीकि मौजूद रहे।

रोके जाने पर हाथरस सांसद नाराज दीक्षा समारोह के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण शिविर लगा। राज्यपाल ने शिविर का भ्रमण किया तो साथ में तमाम अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी थे। तभी हाथरस सांसद अनूप प्रधान को किसी ने शिविर के प्रवेश मार्ग पर ही रोक दिया। इससे सांसद नाराज हो गए। बोले, हमें आमंत्रित क्यों किया गया है। बाद में वे अन्य भाजपाइयों के साथ प्रवेश कर गए।

नशे से दूर रहें छात्र-छात्राएं जासं, अलीगढ़ : राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बुधवार को आयोजित दीक्षा समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आह्वान किया कि छात्र-छात्राएं नशे से दूर रहें। फर्जी डिग्रियां लेने वालों पर प्रहार करते हुए छात्रों को मेहनत करने का संदेश दिया। कहा, माता-पिता बच्चों की पढ़ाई के लिए धूप-बरसात में कड़ी मेहनत करते हैं। प्रदेश में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। हमको गुरु-शिष्य परंपरा को खत्म नहीं होने देना है। छात्रों को गुरुओं के चरणों में बैठकर पढ़ना चाहिए।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुबंध पर जोर राज्यपाल ने कहा कि कई विश्वविद्यालय अब अन्य संस्थानों से अनुबंध कर रहे हैं। उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति से भी आइआइटी रुड़की से अनुबंध करने को कहा, ताकि छात्र वहां जाकर कुछ नया सीख सकें। उन्होंने यह भी बताया कि भूटान, नेपाल व श्रीलंका जैसे देश भारतीय विश्वविद्यालयों से अनुबंध करने को आतुर हैं।