एमएलसी चुनाव: सपा ने डा. प्रकाश चंद्र गुप्ता को बनाया प्रत्याशी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र आगरा-अलीगढ़ खंड से डा. प्रकाशचंद्र गुप्ता को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया गया है।

वह मूल रूप से जनपद कासगंज के कस्बा सिढपुरा के रहने वाले हैं। वह राजकीय इंटर कालेज, जुड़ाबई मथुरा से प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। डा. बीआर आंबेडकर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की।

डा. गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो भरोसा किया है उस पर खरा उतरने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। 12 जिलों में जीआइसी परिवार है। बुद्धजीवी वोटर हैं। उचित व अनुचित का फैसला व स्वयं जानते हैं।