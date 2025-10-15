एमएलसी चुनाव: सपा ने डा. प्रकाश चंद्र गुप्ता को बनाया प्रत्याशी
समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए डा. प्रकाश चंद्र गुप्ता को आगरा-अलीगढ़ खंड से प्रत्याशी घोषित किया है। कासगंज के रहने वाले डा. गुप्ता, प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के भरोसे पर खरा उतरने की बात कही। सपा ने शिक्षकों और स्नातकों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का आग्रह किया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र आगरा-अलीगढ़ खंड से डा. प्रकाशचंद्र गुप्ता को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया गया है।
वह मूल रूप से जनपद कासगंज के कस्बा सिढपुरा के रहने वाले हैं। वह राजकीय इंटर कालेज, जुड़ाबई मथुरा से प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। डा. बीआर आंबेडकर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की।
डा. गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो भरोसा किया है उस पर खरा उतरने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। 12 जिलों में जीआइसी परिवार है। बुद्धजीवी वोटर हैं। उचित व अनुचित का फैसला व स्वयं जानते हैं।
सपा के जिला उपाध्यक्ष डा. बादशाह खां ने कहा कि जो शिक्षक या स्नातक वर्ग के लोग अभी तक मतदाता नहीं बने हैं, वे शीघ्र अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। मतदाता बनने से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए जिला अध्यक्ष लक्ष्मी धनगर से संपर्क किया जा सकता है।
