कम वक्त में पूरा करना होगा SIR का काम, अलीगढ़ में सिर्फ 10 दिन में अपलोड करने होंगे 30% मतदाताओं के प्रपत्र

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान ने अब रफ्तार पकड़ ली है। अब इस अभियान में महज 10 दिन का समय शेष बचा है। अगर इन दिनों में कोई भी मतदाता गणना प्रपत्र भरकर जमा करने से वंचित रह जाता है तो उसका नाम प्रस्तावित सूची से हो जाएगा। ऐसे में अब मतदाताओं के पास काफी कम समय बचा है, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ी है। करीब 30 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र अपलोड होने अब भी बाकी हैं। ऐसे में जिला प्रशासन अब तेजी से इस अभियान को गति देने का प्रयास कर रहा है।



जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों के 3016 बूथों पर यह अभियान चार नवंबर से लगातार जारी है। इसमें बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। कुल 27 लाख मतदाताओं का सत्यापन होना है। शासन स्तर से रविवार को इस अभियान का संशोधित आदेश जारी किया गया था। इसमें गणना प्रपत्र की अंतिम तिथि को चार दिसंबर से आगे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 12 से 15 दिसंबर के बीच होगा, जबकि दावे व आपत्तियां 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। सभी दावों–आपत्तियों का निस्तारण सात फरवरी 2026 तक होगा। मतदाता सूची की रिपोर्ट 10 फरवरी तक भेजनी होगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा। एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने कहा कि प्रशासन के स्तर से तेजी से अभियान चलाकर शेष मतदाताओं के भी फार्म जमा करवाए जा रहे हैं।



कुमकुम ने पूरा किया एसआइआर का सौ प्रतिशत काम

एसआइआर अभियान में बूथ स्तर पर जिम्मेदारी व लगन का अद्भुत उदाहरण पेश करने वाली कुमकुम शर्मा ने कोल विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 372 पर शतप्रतिशत काम पूरा कर लिया है। यह पिछले कई दिनों से क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहीं थी। इन्होंने डोर टू डोर भ्रमण कर मतदाताओं से संपर्क किया। कई-कई बार मतदाताओं के घर जाकर संकर्प किया।

इसी का परिणाम रहा कि तमाम बीएलओ अभी 50 प्रतिशत भी काम पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुमकुम शर्मा ने इसे भी पूरा कर लिया है। उनके बूथ पर कुल 593 मतदाताओं में से 522 सही पाए गए हैं। 11 मृतक व 46 शिफ्टेड हुए हैं। कुमकुम की निष्ठा, जागरूकता व सक्रियता ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र केवल वोट डालने से नहीं, बल्कि उसे सजग हाथों से संवारने से मजबूत होता है।

एक माह का समय बढ़ाने की उठाई मांग आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएआइएम) पार्टी ने एसआइआर अभियान को एक माह और आगे बढ़ाने की मांग की है। शुक्रवार को पार्टी पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष यामीन खान अब्बासी ने कलक्ट्रेट पहुंचकर एसीएम प्रथम विनीत कुमार मिश्र को एक मांग पत्र दिया। इसमें कहा कि एसआइआर में काफी दिक्कतें आ रहीं हैं। इसके चलते इस अभियान के समय को एक महीने और आगे बढ़ाया जाए। इस मौके पर बुंदू खा, कुंवर हारून खान, रफीक परिंदा, मो. हफीज, आसिफ चौधरी समेत अन्य मौजूद रहे।