अलीगढ़ में प्रो. फैसल देवजी और डॉ. अब्दुल कदीर को मिला सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की ओर से सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार इस साल आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बैलिओल कालेज में ग्लोबल और इम्पीरियल हिस्ट्री के बीट प्रो. फैसल देवजी और शाहीन ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशन्स के चेयरमैन डा. अब्दुल कदीर को दिया गया है। समारोह में ये पुरस्कार दिए गए।

सर सैयद अध्ययन, दक्षिण एशियाई अध्ययन, उर्दू साहित्य, मध्यकालीन इतिहास, सामाजिक सुधार, सांप्रदायिक सौहार्द, पत्रकारिता, अंतरधार्मिक संवाद और संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने वाले ये पुरस्कार दो लाख (अंतरराष्ट्रीय स्तर) और एक लाख (राष्ट्रीय) की नगदी दी जाती है।

प्रो. देवजी दक्षिण एशियाई अध्ययन, इस्लाम, वैश्वीकरण और नैतिकता के प्रमुख विद्वानों में गिने जाते हैं। तंजानिया में जन्मे प्रो. देवजी ने येल, कार्नेल, हार्वर्ड और शिकागो विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाया है। उनका प्रभावशाली निबंध अपोलोजेटिक माडर्निटी 19वीं सदी के मुसलमानों की आधुनिकता के साथ सहभागिता पर, विशेष रूप से सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में केंद्रित है।