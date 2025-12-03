यूपी के इस जिले में SIR ने पकड़ी रफ्तार, 14 शिविर लगाकर भरवाए जा रहे फॉर्म, 3016 बूथों पर तेजी से हो रहा काम

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान ने अब रफ्तार पकड़ ली है। जिले के कोल विधानसभा क्षेत्र में इस कार्य को पूरा करने के लिए कुल 14 स्थानों पर विशेष शिविर लगाए गए हैं। कोई भी इन केंद्रों पर पहुंचकर अपने क्षेत्र के बीएलओ को गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकता है।

अन्य विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ डोर टू डोर भ्रमण कर गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। जिले में इस अभियान के तहत कुल 75 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो गया है। शेष 25 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग के लिए माथापच्ची चल रही है।

3016 बूथों पर यह अभियान जारी



जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों के 3016 बूथों पर यह अभियान चार नवंबर से लगातार जारी है। इसमें बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। कुल 27 लाख मतदाताओं का सत्यापन होना है। शासन स्तर से रविवार को इस अभियान का संशोधित आदेश जारी किया गया था। इसमें गणना प्रपत्र की अंतिम तिथि को चार दिसंबर से आगे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। इसके अलावा ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 12 से 15 दिसंबर के बीच होगा।

अब यह अभियान संशोधित तिथि के अनुसार आगे बढ़ने लगा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलीओ पूरा जोर लगा रहे हैं। एक-एक मतदाता के घर कई-कई बार जाना पड़ रहा है। जिले में करीब 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। एसडीएम कोल महिमा सिंह ने बताया कि कोल विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान को गति देने के लिए 14 विशेष शिविर बनाए गए हैं।

यह शिविर गुरुवार से लेकर सोमवार तक रहेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम चार बजे तक इन शिविरों में बीएलओ मौजूद रहेंगे। मतदातन इन स्थानों पर पहुंचकर अपना गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं। रीता सोलंकी ने काम पूरा कर पाया सम्मान एसआइआर अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रीता सोलंकी ने वह कर दिखाया, जो कई बीएलओ भी नहीं कर पाए। उन्होंने कोल विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 15 में निर्धारित तिथि से 10 दिन पहले ही अपना 100 प्रतिशत कार्य पूरा कर दिया। रीता सोलंकी के क्षेत्र में कुल 709 मतदाता दर्ज थे।

इन सभी का सत्यापन किया गया। फार्म भरवाने व दस्तावेजों का संकलन उन्होंने समय से पहले पूरा किया। उनके समर्पण, मेहनत व जिम्मेदारी ने उन्हें लोकतंत्र की असली हीरो बना दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया को सफल बनाने में उनका योगदान कर्मियों के लिए प्रेरणा है।



काेल विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं यह शिविर