    SIR में लापरवाही करने पर 7 सस्पेंड, 21 कर्मियों का वेतन रोका और 24 को थमाया नोटिस

    By Gaurav Dubey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान लापरवाही सामने आई। एसडीएम कोल महिला सिंह ने 75-कोल और 76-अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के डिजिटलाइजेशन कार्य की प्रगति की जांच की, जहां कार्य में धीमी गति और अनियमितता पाई गई।    

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का कार्य कराया जा रहा है। मगर प्रशासनिक अधिकारियों ने जब इसकी प्रगति जाननी चाही तो इसमें लापरवाही बरतने की कहानी उनके सामने आई। एसडीएम कोल महिला सिंह ने 75-कोल विधानसभा और 76-अलीगढ़ विधानसभा में मतदाता सूची के डिजिटलाइजेशन कार्य की प्रगति का जायजा लिया।

    इसमें सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) स्तर से शिथिलता व लापरवाही पाई गई। उन्होंने सुपरवाइजर की जिम्मेदारी संभाल रहे चार लेखपाल व तीन अमीन समेत सात को निलंबित कर दिया।

    एसडीएम कोल ने बताया कि 75-कोल विधानसभा में एबीएसए जवां सुनील दत्त मुदगल, सतीश कुमार शर्मा एबीएसए नगर क्षेत्र इनका वेतन अवरुद्ध किया गया है। 76 अलीगढ़ विधानसभा में वीरेश कुमार एबीएसए धनीपुर व वीडीओ जवां अरविंद त्यागी का वेतन भी अवरुद्ध किया गया है। ये चारों एईआरओ के तौर पर कार्य कर रहे हैं।

    चार सुपरवाइजरों को किया निलंबित

    75 कोल विधानसभा में चार सुपरवाइजरों को निलंबित किया गया है। इनमें दो लेखपाल मीनू गोयल व पंकज सिंह और दो अमीन राजपाल सिंह व बिशन स्वरूप के नाम हैं। 76 अलीगढ़ विधानसभा में दो लेखपालों श्वेत निशा व संतोष कुमार और एक अमीन प्रवीण कुमार को निलंबित किया गया है। बताया कि इसके अलावा सुपरवाइजरों का वेतन भी रोका गया है। 75 कोल में लेखपाल राष्ट्रगौरव, रामप्रकाश बघेल, रजनेश कुमार, अंकुर वाष्र्णेय, गोपाल सिंह के वेतन पर रोक लगाई गई है।

    संग्रह अमीन सतेंद्र सिंह चौहान, अनुदेशक रेनू मित्तल का भी वेतन रोका गया है। 76 अलीगढ़ विधानसभा में सुपरवाइजर अमीन रामकिशन, अजय कुमार, संतोष, रक्षपाल, धीरज कुमार और लेखपाल प्रवीण कुमार, अनिल भारद्वाज, सुहेल अहमद, अमित आर्या, बृजेंद्र बाबू प्रधानाध्यापक के वेतन पर भी रोक लगाई गई है।

    विधानसभा कोल-75 में 13 और विधानसभा अलीगढ़-11 समेत 24 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।