Aligarh News: पिया जी प्रोडक्ट पर एसआईबी का छापा, लाखों का बिना बिल माल जब्त

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। राज्यकर विभाग की विशेष जांच शाखा (एसआइबी) ने बुधवार को राेरावर थाना क्षेत्र के नीवरी मंडी में ताला निर्माण इकाई पिया जी प्रोडक्ट पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीम को आठ लाख रुपये से अधिक मूल्य का माल बिना किसी वैध दस्तावेज के मिला। जांच टीम ने कंपनी में खरीद-बिक्री से संबंधित समस्त अभिलेख अपने कब्जे में लेकर फर्म संचालक को नोटिस जारी किया है। अब जवाब आने पर आगे की कार्रवाई होगी।

राज्यकर विभाग ने राेरावर थाना क्षेत्र के नीवरी मंडी में की छापेमार कार्रवाई विभागीय अधिकारियों के मुताबिक एसआईबी ने कर चोरी करने वाली फर्मों को सूचीबद्ध कर डेटा विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई शुरू की है। इसी क्रम में डीसी प्रशासन डा. चंद्रशेखर सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर, एसआइबी शिव कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से ताला निर्माण वाली इस फैक्ट्री में कार्रवाई की। इस दौरान जांच में पाया गया कि फर्म वास्तविक कारोबार की तुलना में अपनी सालाना बिक्री काफी कम दिखा रही है। रिटर्न भी न्यूनतम स्तर पर दाखिल किए जा रहे थे।

मौके पर करीब 20 से 25 मजदूरों को काम करते देखा गया, जबकि कागजों में इकाई की मासिक बिक्री मात्र सात से आठ लाख रुपये दर्शाई गई थी। टीम ने कच्चे माल की खरीद, तैयार माल की बिक्री व परिवहन से जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए हैं।