Aligarh News: पिया जी प्रोडक्ट पर एसआईबी का छापा, लाखों का बिना बिल माल जब्त
राज्यकर विभाग की एसआईबी ने रोरावर थाना क्षेत्र के नीवरी मंडी में पिया जी प्रोडक्ट पर छापा मारा। टीम ने आठ लाख से अधिक का बिना दस्तावेज का माल बरामद किया। फर्म पर वास्तविक कारोबार से कम बिक्री दिखाने का आरोप है। खरीद-बिक्री के अभिलेख जब्त कर संचालक को नोटिस जारी किया गया है। कर चोरी के मामले में एसआईबी डेटा विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई कर रही है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। राज्यकर विभाग की विशेष जांच शाखा (एसआइबी) ने बुधवार को राेरावर थाना क्षेत्र के नीवरी मंडी में ताला निर्माण इकाई पिया जी प्रोडक्ट पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीम को आठ लाख रुपये से अधिक मूल्य का माल बिना किसी वैध दस्तावेज के मिला। जांच टीम ने कंपनी में खरीद-बिक्री से संबंधित समस्त अभिलेख अपने कब्जे में लेकर फर्म संचालक को नोटिस जारी किया है। अब जवाब आने पर आगे की कार्रवाई होगी।
राज्यकर विभाग ने राेरावर थाना क्षेत्र के नीवरी मंडी में की छापेमार कार्रवाई
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक एसआईबी ने कर चोरी करने वाली फर्मों को सूचीबद्ध कर डेटा विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई शुरू की है। इसी क्रम में डीसी प्रशासन डा. चंद्रशेखर सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर, एसआइबी शिव कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से ताला निर्माण वाली इस फैक्ट्री में कार्रवाई की। इस दौरान जांच में पाया गया कि फर्म वास्तविक कारोबार की तुलना में अपनी सालाना बिक्री काफी कम दिखा रही है। रिटर्न भी न्यूनतम स्तर पर दाखिल किए जा रहे थे।
मौके पर करीब 20 से 25 मजदूरों को काम करते देखा गया, जबकि कागजों में इकाई की मासिक बिक्री मात्र सात से आठ लाख रुपये दर्शाई गई थी। टीम ने कच्चे माल की खरीद, तैयार माल की बिक्री व परिवहन से जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए हैं।
जांच अधिकारियों ने बताया कि संबंधित ट्रांसपोर्टरों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। एसी एसआइबी शिव कुमार सिंह ने बताया कि सभी आवश्यक अभिलेख कब्जे में लेकर फर्म को नोटिस दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच के बाद देय कर निर्धारित कर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसी प्रताप बहादुर सिंह, सीटीओ राहुल दीक्षित व सीटीओ राधेश्याम मौजूद रहे।
