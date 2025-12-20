UPSC: कौन हैं इगलास के शुभम शर्मा, जिन्होंने यूपीएससी IES परीक्षा में 39वीं रैंक पाकर रचा इतिहास

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इगलास तहसील के ग्राम मिश्रिया नगला के शुभम शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज (आइईएस) परीक्षा में 39वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। शुभम वर्तमान में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) में मैनेजर (सिविल) के पद पर कार्यरत हैं। शुभम शर्मा की यह सफलता ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश की प्रतिष्ठित सेवाओं में स्थान पाने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण है।

पिता ओमप्रकाश शर्मा पराग डेयरी, मथुरा में इंजीयनियर पद पर कार्यरत

शुभम के पिता ओमप्रकाश शर्मा, जो पराग डेयरी मथुरा में डेयरी इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। माता नर्गेश शर्मा ने बताया कि शुभम बचपन से ही मेहनती, अनुशासित और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे हैं। उनके ममेरे भाई एवं ज्ञान महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर ललित उपाध्याय ने जानकारी दी कि शुभम की यह सफलता निरंतर परिश्रम और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है।

वर्तमान में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में मैनेजर (सिविल) हैं शुभम शुभम ने अपनी प्रारंभिक एवं इंटरमीडिएट शिक्षा कान्हा माखन पब्लिक स्कूल, मथुरा से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी), लखनऊ से वर्ष 2018 में सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। इसी वर्ष गेट परीक्षा में भी ऑल इंडिया 143वीं रैंक हासिल की थी। वे पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य विद्युत बोर्ड में सेवाएं दे चुके हैं। वर्ष 2021 में डीएमआरसी में असिस्टेंट मैनेजर पद पर चयन के दौरान भी अखिल भारतीय स्तर पर तीसरी रैंक प्राप्त की। अपनी सफलता का श्रेय शुभम ने माता-पिता के आशीर्वाद, वर्तमान कार्यालय के अधिकारियों के मार्गदर्शन, पत्नी एवं छोटे भाइयों के सहयोग को दिया है।