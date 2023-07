Aligarh News: शिव मंदिर के महंत की नृशंस हत्या, हत्यारों ने बेरहमी से पीटा फिर से पेड़ से बांधकर लगा दी आग

Aligarh Crime News मंदिर के महंत की हत्या की जानकारी जब लोगों को हुयी तो आक्रोश व्याप्त हो गया। पुलिस की गाड़ी के आगे लेटकर लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। गाड़ी के आगे लेटकर गांव वालों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। हत्यारोपितों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

Aligarh Crime News In Hindi: पेड़ से बांधकर जलाए महंत, हंगामा

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। Aligarh Crime News In Hindi: गंगीरी क्षेत्र के गांव नौगवां स्थित पूर्व प्रधान सुरेश यादव के शिव मंदिर पर महंत नत्थू सिंह की हत्या कर दी गई। उन्हें पेड़ से बांधकर आग लगाई गई। गले में कपड़े का फंदा लगा मिला है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन लोगों को इसकी जानकारी सुबह मंदिर पहुंचने पर हुई। महंत के कपड़े व शरीर का काफी हिस्सा जला मिला। घटना से आक्रोशित लोगों ने हंगामा कर दिया। हत्यारों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गए।

