    हाथरस के शोरूम संचालक की हत्या की मुख्य आरोपी पूजा शकुन पांडेय गिरफ्तार, भेष बदलकर भागी थी गाजियाबाद

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:05 PM (IST)

    अलीगढ़ पुलिस ने हाथरस के अभिषेक गुप्ता हत्याकांड की मुख्य आरोपी पूजा शकुन पांडेय को गिरफ्तार कर लिया है। पूजा पर सुपारी देकर हत्या करवाने का आरोप है। पुलिस पहले ही उसके पति और दो शूटरों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूजा पर 25 हजार का इनाम घोषित था और वह लगातार पुलिस को चकमा दे रही थी। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। हाथरस के शोक रूम संचालक अभिषेक गुप्ता की हत्या की मुख्य आरेापित पूजा शकुन पांडेय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूजा पर सुपारी देकर हतया कराने का आरेाप है। इस मामले में पुलिस पहले ही उसके पति और भाड़े के दो शूटरों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पूजा से पूछताछ चल रही है।

    हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र के कचौरा निवासी खैर के टीवीएस बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की बीती 26 सितंबर को बाइक सवार शूटरों ने खेरेश्वर चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले की रिपोर्ट पूजा शकुन पांडेय, उसके पति अशोक पांडेय और दो अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई गई थी।

    पुलिस अशोक पांडेय और शूटर नीबरी मोड़ निवासी फजल व आसिफ को जेल भेज चुकी है। पूजा का अभी कहीं सुराग नहीं लग सका है। पुलिस ने उस पर 25 हजार का इनाम घोषित करने के साथ गैर जमानती वारंट भी जारी कर चुकी थी।

    इसके बाद से पूजा लगातार पुलिस को चकमा दे रही थी। हत्या वाली रात उसके टैक्सी से गाजियाबाद जाने और वहां से हरिद्धार जाने की पुलिस को सूचना मिली थी। एएसपी मयंक पाठक के अनुसार पूजा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है।