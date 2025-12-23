दोनों पैरों पर अब नहीं चल सकेगा शाका: यूपी पुलिस के सिपाही पर गोली चलाने वाले हिस्ट्रीशीटर की एक टांग कटी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पुलिस के सिपाही को गोली मारने वाले आरोपित हिस्ट्रीशीटर शाका उर्फ ओम प्रकाश अब दो पैरों से नहीं चल सकेगा। उसकी दोनों टांगों में गोलियां लगी थीं। इस वजह से उसका उपचार जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। दाएं पैर में गैंगरीन संक्रमण फैलने के कारण घुटनों के नीचे का हिस्सा काट दिया गया है।

बीती नौ नवंबर को टप्पल क्षेत्र में हुई थी वारदात जलालपुर गांव निवासी शाका के खिलाफ जान लेवा हमला करने के आरोप में टप्पल थाने में मुकदमा पंजीकृत था। इसी मामले में पुलिस बीती नौ नवंबर को आरोपित को पकड़ने उसके गांव गई थी। सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस के साथ जब उसका सामना हुआ तो शाका ने सिपाही देव दीक्षित पर कई गोलियां चला दी थीं। दो गाेली लगने से सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बाद से ही पुलिस आरोपित शाका को गिरफ्तार करने के लिए उसकी तलाश कर रही थी।

तीन दिसंबर को पुलिस ने आरोपित को मुठभेड़ में किया था गिरफ्तार घटना के बाद दो बार पुलिस से उसकी मुठभेड़ भी हुई, लेकिन उसका साथी तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन वह पुलिस से बच निकला। बीती तीन दिसंबर को पुलिस का उससे फिर सामना हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे के पास एक ढाबे पर उसके छिपे होने की पुलिस को जानकारी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी घेराबंदी की।