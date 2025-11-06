Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rinku Singh: जन्मदिन की बधाई पर किंग खान का जवाब बना चर्चा का विषय, सोशल मीडिया पर मची हलचल

    By Surjeet Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:26 AM (IST)

    भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और शाहरुख खान के बीच सोशल मीडिया पर हुई बातचीत चर्चा का विषय बनी। रिंकू ने शाहरुख को जन्मदिन की बधाई दी, जिसके जवाब में शाहरुख ने रिंकू से शादी की तारीख पूछ ली। इस मजेदार संवाद ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। रिंकू सिंह की सगाई हो चुकी है, और फैंस अब उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    रिंकू सिंह और शाहरुख खान।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। भारतीय क्रिकेेट टीम के स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनका शानदार खेल नहीं, बल्कि बालीवुड के किंग खान शाहरुख खान के साथ इंटरनेट मीडिया पर हुई मजेदार बातचीत है। दाे नवंबर को शाहरुख खान के जन्मदिन पर रिंकू सिंह ने एक्स पर अपनी व शाहरुख की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था कि जन्मदिन मुबारक हो सर। यह पोस्ट काफी प्रसारित हुई। हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    जन्मदिन की बधाई पर किंग खान का जवाब बना चर्चा का विषय

     

    मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब शाहरुख खान ने भी रिंकू के इस पोस्ट का जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि धन्यवाद रिंकू... खूब सारा प्यार, शादी कब है? किंग खान के इस मजेदार जवाब के बाद इंटरनेट मीडिया पर फैंस में हलचल मच गई। हर कोई रिंकू व शाहरुख की इस प्यारी बातचीत को साझा कर रहा है। रिंकू सिंह आइपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हैं, जिसके मालिक शाहरुख खान हैं। दोनों के बीच मैदान के बाहर भी शानदार रिश्ता देखने को मिलता है।


    रिंकू ने हाल ही में सांसद प्रिया सरोज से सगाई की थी

     

    रिंकू सिंह ने इसी वर्ष जून में समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से सगाई की थी। यह सगाई लखनऊ के एक होटल में हुई थी, हालांकि अभी शादी की तारीख तय नहीं हुई है। अब खेल प्रेमियों में बॉलीवुड स्टार के जवाब के बाद उत्सकुता बढ़ गई है। कई लोग मजाक में कह रहे हैं कि जब शाहरुख खान खुद शादी की तारीख पूछ लें तो अब रिंकू को जल्दी शादी करनी ही पड़ेगी। रिंकू सिंह के भाई सोनू लेफ्टी ने बताया कि बालीवुड स्टार शाहरुख खान रिंकू को काफी पसंद करते हैं।