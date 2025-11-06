Rinku Singh: जन्मदिन की बधाई पर किंग खान का जवाब बना चर्चा का विषय, सोशल मीडिया पर मची हलचल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। भारतीय क्रिकेेट टीम के स्टार खिलाड़ी रिंकू सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनका शानदार खेल नहीं, बल्कि बालीवुड के किंग खान शाहरुख खान के साथ इंटरनेट मीडिया पर हुई मजेदार बातचीत है। दाे नवंबर को शाहरुख खान के जन्मदिन पर रिंकू सिंह ने एक्स पर अपनी व शाहरुख की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था कि जन्मदिन मुबारक हो सर। यह पोस्ट काफी प्रसारित हुई। हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी।

जन्मदिन की बधाई पर किंग खान का जवाब बना चर्चा का विषय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब शाहरुख खान ने भी रिंकू के इस पोस्ट का जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि धन्यवाद रिंकू... खूब सारा प्यार, शादी कब है? किंग खान के इस मजेदार जवाब के बाद इंटरनेट मीडिया पर फैंस में हलचल मच गई। हर कोई रिंकू व शाहरुख की इस प्यारी बातचीत को साझा कर रहा है। रिंकू सिंह आइपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हैं, जिसके मालिक शाहरुख खान हैं। दोनों के बीच मैदान के बाहर भी शानदार रिश्ता देखने को मिलता है।