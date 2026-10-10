'प्रेमी पराठा' पर चला बुलडोजर, अलीगढ़ सूतमिल में अदालत के आदेश पर सात और दुकानें ध्वस्त

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सूतमिल बीमा नगर में जमीन पर कब्जे को लेकर करीब 27 साल से चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को प्रेमी पराठा समेत सात दुकानें ध्वस्त कर दी गईं। न्यायालय के आदेश पर दोपहर करीब 12 बजे बुलडोजर व पुलिस बल के साथ पहुंची टीम ने टिनशेड की दुकानों को गिरा दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दुकानदारों का आरोप है कि उन्हें पहले कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई।

वे स्वामित्व और किराये से जुड़े दस्तावेज लेकर पहुंचे, लेकिन कागजात दिखाने तक का मौका नहीं मिला। दुकानदारों ने कहा कि वे इस कार्रवाई का जवाब न्यायालय में देंगे। वहीं, पुलिस का कहना है कि अदालत के आदेश पर कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की गई।

1460 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जे को लेकर वर्ष 1990 से चल रहा था विवाद जानकारी के अनुसार रणवीर सिंह, उमा सिंह और उनके चार अन्य भाइयों के बीच वर्ष 1990 से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। करीब 1460 वर्ग मीटर जमीन पर ऑटो व्हीकल से जुड़ी छह टिनशेड दुकानें बनाई गई थीं, जिन पर अलग-अलग लोगों का कब्जा था। यहां कबाड़ व पंचर की दुकानें, दो ऑटो, पुरानी कारों की खरीद-बिक्री तथा मिस्त्री का वर्कशाप चलता था। पीछे चार पक्के कमरे और अन्य निर्माण भी थे।

दुकानदारों का आरोप, दस्तावेज दिखाने का मौका नहीं मिला, न्यायालय में देंगे जवाब मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन था। बताया गया कि गुरुवार शाम अदालत ने रणवीर सिंह के पक्ष में निर्णय देते हुए कब्जाधारकों के अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए थे। इसी के तहत अब बन्ना देवी व महुआखेड़ा पुलिस की मौजूदगी में यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।