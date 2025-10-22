Language
    Aligarh News: सात माह की गर्भवती का शव कमरे में मिला, पुलिस के आने से पहले भागे ससुराल वाले

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    गंगीरी क्षेत्र के गांव तेहरा में एक गर्भवती महिला का शव कमरे में मिला। पुलिस के पहुंचने से पहले ससुराल वाले फरार हो गए। मृतका तनिष्का शर्मा की शादी इसी वर्ष नबल शर्मा से हुई थी और वह सात माह की गर्भवती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सूत्र,जागरण़ गंगीरी/अलीगढ़। थाना क्षेत्र के गांव तेहरा निवासी सात माह की गर्भवती महिला का शव कमरे में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस से पूर्व ही ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फोरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    पुलिस ने फोरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा


    थाना दादों क्षेत्र के गांव जिरौली निवासी धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने अपनी 29 वर्षीय बेटी तनिष्का शर्मा की शादी गंगीरी के गांव तेहरा निवासी नबल शर्मा पुत्र रामबाबू शर्मा के साथ इसी वर्ष दो फरवरी को थी। तनिष्का सात माह की गभर्वती थी। बुधवार की सुबह करीब 11 बजे तनिष्का का शव कमरे में पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस से पहले ही महिला के ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गये।