Aligarh News: सात माह की गर्भवती का शव कमरे में मिला, पुलिस के आने से पहले भागे ससुराल वाले

संवाद सूत्र,जागरण़ गंगीरी/अलीगढ़। थाना क्षेत्र के गांव तेहरा निवासी सात माह की गर्भवती महिला का शव कमरे में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस से पूर्व ही ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फोरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस ने फोरेंसिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा



थाना दादों क्षेत्र के गांव जिरौली निवासी धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने अपनी 29 वर्षीय बेटी तनिष्का शर्मा की शादी गंगीरी के गांव तेहरा निवासी नबल शर्मा पुत्र रामबाबू शर्मा के साथ इसी वर्ष दो फरवरी को थी। तनिष्का सात माह की गभर्वती थी। बुधवार की सुबह करीब 11 बजे तनिष्का का शव कमरे में पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस से पहले ही महिला के ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गये।