अलीगढ़ में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी! सरकार दे रही है 10 लाख तक का लोन, ऐसे करें आवेदन

जागरण संवाददाता, अलीगढ। अगर आप बेरोजगार है व रोजगार व स्वरोजगार की तलाश में हैं। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग राेजगार योजना के अंतर्गत 10 सर्विस व उत्पादन इकाई खेलने का जिले को लक्ष्य दिया है। इसके लिए आन लाइन आवेदन किए जा रहे हैं। सरकार एक से 10 लाख रुपये तक का ऋण देगी।

सर्विस सेक्टर में एक लाख रुपये के ऋण वाले कारोबारी चार व 10 लाख रुपये तक का ऋण वाले उत्पादन इकाई में 40 कुशल व अकुशल लोगों को रोजगार देगी। सरकार स्वीकृत ऋण पर सब्सिडी देगी। यह ऋण पांच वर्ष तक चुकाना होगा।

सरकार एक से 10 लाख रुपये तक सब्सिडी पर देती है ऋण

योगी सरकार ने पांच वर्ष पहले मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग राेजगार योजना का संचालन किया था। इसका जिम्मा खादी ग्रामोद्योग को दिया गया। गत 31 मार्च को यह योजना निष्प्रभावी हो गई। आठ माह बाद सरकार ने इस योजना का विस्तार किया है। इस योजना के अंतर्गत उत्पदन इकाई में ताला-हार्डवेयर, प्लास्टिक की चटाई, रेडीमेड गारमेंट्स, आयरन के जंगला व चौखट, कृषि उपयोगी संयंत्र सहित अन्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आन लाइन आवेदन कर सकते हैं।

चार से पांच वर्ष में ऋण चुकाना होगा

सर्विस सेक्टर में ढाबा, बूटिक सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टैंट हाउस सहित अन्य सर्विस सेक्टर की प्रतिष्ठान खोल सकते हैं। स्वीकृत ऋण के लिए एससी, ओबीसी, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, महिला व पूर्व सौनिकों को पांच प्रतिशत व सामान्य पुरुषों को 10 प्रतिशत अंश दान देना होगा। चार से पांच वर्ष में ऋण चुकाना होगा।



लाभार्थी का स्कोर कार्ड से होगा चयन लाभार्थी विभाग के पोर्टल पर आन लाइन आवेदन करेंगे। लाभार्थी का चयन स्काेर कार्ड से होगा। आवेदकर इसका ब्योरा खुद देगें। जैसे हाईस्कूल, इंटर के परिणी परिणाम के अंक, उम्र, आवेदन करने वाले द्वारा तैयार परियोजना का अनुभव भी शामिल किया जाएगा। कुल 60 अंक पूरे हाेने वालों को प्राथामिकता के आधार पर खादी ग्रामोद्योग विभाग पोर्टल से बैंक शाखा के लिए आवेदन को फॉरवर्ड किया जाएगा।