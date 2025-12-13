अलीगढ़ में अतिक्रमण पर कार्रवाई: प्रवर्तन दल से नोकझोंक, ढहाए 70 स्थायी निर्माण

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगर निगम ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाते हुए शुक्रवार को जोन-2 में कार्रवाई की। पला होली चौक से भगवान नगर गली नंबर-7 तक स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को ढहाया। इस बीच क्षेत्रीय लोगों ने विरोध करते हुए सरकार कार्य में बाधा डालने का प्रयास भी किया। प्रवर्तन दल के सदस्यों से तीखी नोकझोंक भी हुई। मगर पुलिस की सख्ती के चलते लोगों को पीछे हटना पड़ा। सबसे अधिक विरोध दुकानों के ऊपर बने चबूतरों व टिनशेड को तोड़ने पर हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर निगम ने जोन-2 के भगवान नगर में चलाया अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान

जोन-2 प्रभारी व कर अधीक्षक बेचन सिंह के निर्देशन में राजस्व निरीक्षक दिनेश सिंह प्रवर्तन दल के साथ क्षेत्र में जेसीबी लेकर पहुंचे। प्रवर्तन दल प्रभारी एमपी सिंह ने बताया कि लगभग 70 दुकानों व भवनों के आगे किए गए स्थायी निर्माण काे ढहाया गया। नालियों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को भी हटवाया गया है। नोकझोंक करने वाले लाेगों को चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया ताे मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। अ



क्षेत्रीय लोगों ने काम को रोकने का किया प्रयास, पुलिस की सख्ती पर हटे पीछे तिक्रमण हटाने वाले स्थानाें की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। दोबारा अतिक्रमण किया गया तो मुकदमा पंजीकृत कराने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित थाना में पत्र भी भेजा गया है। पत्र इस आशय से भेजा गया है कि अगर दोबारा यहां अतिक्रमण पाया जाए तो पुलिस अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करे।





