    अलीगढ़ में अतिक्रमण पर कार्रवाई: प्रवर्तन दल से नोकझोंक, ढहाए 70 स्थायी निर्माण

    By Gaurav Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:08 AM (IST)

    अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने गए प्रवर्तन दल को विरोध का सामना करना पड़ा। टीम ने कार्रवाई करते हुए 70 स्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई अलीग ...और पढ़ें

    होली चौक से भगवान नगर गली नंबर-7 तक नाली के ऊपर बनाए गए स्थायी निर्माण को तोड़ती नगर निगम की जेसीबी। सौ. नगर निगम

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगर निगम ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाते हुए शुक्रवार को जोन-2 में कार्रवाई की। पला होली चौक से भगवान नगर गली नंबर-7 तक स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण को ढहाया। इस बीच क्षेत्रीय लोगों ने विरोध करते हुए सरकार कार्य में बाधा डालने का प्रयास भी किया। प्रवर्तन दल के सदस्यों से तीखी नोकझोंक भी हुई। मगर पुलिस की सख्ती के चलते लोगों को पीछे हटना पड़ा। सबसे अधिक विरोध दुकानों के ऊपर बने चबूतरों व टिनशेड को तोड़ने पर हुआ।

    नगर निगम ने जोन-2 के भगवान नगर में चलाया अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान


    जोन-2 प्रभारी व कर अधीक्षक बेचन सिंह के निर्देशन में राजस्व निरीक्षक दिनेश सिंह प्रवर्तन दल के साथ क्षेत्र में जेसीबी लेकर पहुंचे। प्रवर्तन दल प्रभारी एमपी सिंह ने बताया कि लगभग 70 दुकानों व भवनों के आगे किए गए स्थायी निर्माण काे ढहाया गया। नालियों के ऊपर किए गए अतिक्रमण को भी हटवाया गया है। नोकझोंक करने वाले लाेगों को चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया ताे मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। अ


    क्षेत्रीय लोगों ने काम को रोकने का किया प्रयास, पुलिस की सख्ती पर हटे पीछे

    तिक्रमण हटाने वाले स्थानाें की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। दोबारा अतिक्रमण किया गया तो मुकदमा पंजीकृत कराने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित थाना में पत्र भी भेजा गया है। पत्र इस आशय से भेजा गया है कि अगर दोबारा यहां अतिक्रमण पाया जाए तो पुलिस अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करे।


    जीवनगढ़ में वसूला 37 हजार रुपये जुर्माना



    प्रवर्तन दल प्रभारी एमपी सिंह ने बताया कि जीवनगढ़ में भी अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया गया। यहां सड़क किनारे पड़ी निर्माण सामग्री को भी जब्त किया गया। अलग-अलग प्रकरणों में अतिक्रमण करने वालों पर 37 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला गया है। यहां सबसे अधिक समस्या नालियों के ऊपर स्थायी निर्माण करने की थी। सभी अतिक्रमणों को ढहा दिया गया है। दोबारा ऐसा किया गया ताे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।