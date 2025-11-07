जागरण संवाददाता, अलीगढ़। आरपीएफ के इंस्पेक्टर व सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें प्रयागराज मंडल के मुख्यालय से संबंद्ध कर दिया गया है। यह कार्रवाई प्रयागराज मुख्यालय के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त विजय प्रकाश पंडित ने की है। इन पर सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है।

चर्चा यह भी है कि ड्यूटी में पक्षपात करने एवं शोषण करने का आरोप पिछले दिनों एक महिला सिपाही ने रेलवे बोर्ड में शिकायती पत्र भेज कर किया था। इसके अलावा सीसीटीवी कंट्रोल रूप में तैनात एक सिपाही को निलंबित किया गया है। इसमें आगामी दिनों में एक दो सिपाहियों पर और कार्रवाई होेने की संभावना है।



दिल्ली- हावड़ा रूट पर स्थित अलीगढ़ जंक्शन बेहद अहम है। दिल्ली व प्रयागराज मंडल मुख्यालय के अधिकारियों की पैनी निगाहें रहती हैं। बावजूद इसके आरपीएफ थाने में तैनात इंस्पेक्टर निरंतर लापरवाही बरत रहे हैं। 25 अक्टूबर की रात में पूजा स्पेशल एक्सप्रेस में मिली बम की अफवाह की घटना हुई थी। उसी रात में प्लेटफार्म संख्या तीन पर वैशाली एक्सप्रेस में सिरफिरे यात्री द्वारा घूंसा मारने के बाद वेंडर चलती ट्रेन में रेलवे लाइन के नीचे आ गया था।

ट्रेन को चेन पुलिंग करके रोका गया था। वेंडर को आरपीएफ ने जेएन मेडिकल में भर्ती करा दिया था। इस मामले को गंभीरता से नहीं लेने पर अधिकारी नाराज थे। इसके अलावा आरपीएफ की एक महिला सिपाही ने रेलवे बोर्ड में शिकायत की थी। इसमें महिला ने इंस्पेक्टर पर गलत आचरण होने एवं गलत निगाह से देखने एवं ड्यूटी में पक्षपात करने का आरोप लगाया था। इस शिकायत को लेकर प्रयागराज मंडल स्तर से जांच विचाराधीन है।