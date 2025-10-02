यूपी पंचायत चुनाव के लिए रालोद ने बनाई खास रणनीति, उड़ेगी अन्य पार्टियों की नींद; इस जिले में अभियान शुरू

रालोद सदस्यता अभियान के जरिये पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 10 हजार सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश महासचिव अरुण चौधरी ने सदस्यता अभियान की समीक्षा की और निष्क्रिय पदाधिकारियों पर नाराजगी जताई। जिलाध्यक्ष चौ. हम्बीर सिंह ने ग्रामीणों से संवाद कर रालोद से जुड़ने के लिए प्रेरित करने की बात कही।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रालोद सदस्यता अभियान के जरिये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सियासी फसल तैयार करने में जुट गया है। इस दल एनडीए का प्रदेश में मुख्य घटक भले ही हो, मगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने मतदाताओं को रिझाने की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। इस चुनाव में जिला पंचायत के अधिक से अधिक सदस्य जीतना मुख्य उद्देश्य है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रालाेद बनाएगा 10 हजार सक्रिय सदस्य गत मंगलवार को प्रदेश के महासचिव व बृज क्षेत्र के सदस्यता अभियान प्रभारी अरुण चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा 10 हजार सक्रिय सदस्य बनाने के लक्ष्य से अवगत कराया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि सदस्यता अभियान में मुख्य भूमिका निभाने वाले पदाधिकारियों के प्रदर्शन का आंकलन किया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिलाध्यक्ष चौ. हम्बीर सिंह ने पूरा करने का आश्वासन दिया है।

बृज क्षेत्र सदस्यता प्रभारी ने की समीक्षा, जिला पंचायत के चुनावी की तैयारियों में जुटने का आह्वान अरुण चौधरी ने खैर रोड बाईपास स्थित रालोद कार्यालय पर समीक्षा बैठक में सदस्यता अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले पदाधिकारियों की पीठ थपथपाई। साथ ही निष्क्रिय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी भी जताई। उन्होंने विधानसभा स्तर व बूथ स्तर की समीक्षा की। कमजोर कड़ियों को भी तलाशा है। इसकी रिपोर्ट हाईकमान की दी जाएगी।