रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी का न्योता सीएम योगी तक पहुंचा, लखनऊ में होगा विवाह

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज अलीगढ़ के रिंकू सिंह की शादी अब सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बन रही है। रिंकू सिंह व मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज चार दिसंबर को लखनऊ में विवाह बंधन में बंधेंगे।

इस समारोह में खेल और फिल्मी दुनिया के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है। शुक्रवार को रिंकू सिंह के परिवार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें विवाह समारोह का निमंत्रण दिया।