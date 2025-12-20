टी-20 वर्ल्ड कप में रिंकू के सिलेक्ट होने पर शहरवासियों में खुशी, माता-पिता ने बांटी मिठाइयां
क्रिकेटर रिंकू सिंह का टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चयन होने से शहरवासियों और क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हर खिलाड़ी
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। क्रिकेटर रिंकू सिंह को टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चयनित किया गया है। हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वो भारतीय टीम से खेलते हुए वर्ल्ड कप स्क्वाड का सदस्य बने। यह मौका रिंकू सिंह को मिला है। टी-20 वर्ल्ड कप टीम में उनके चयन की सूचना मिलते ही क्रिकेट प्रेमियों व शहरवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई।
महुआखेड़ा मैदान पर क्रिकेट प्रेमी अर्जुन सिंह फकीरा और प्रशिक्षु क्रिकेटर्स ने जश्न मनाया। एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की। सभी के मन में अपने शहर के क्रिकेटर को विश्व कप में फिनिशर के रूप में देखने का रोमांच भी बढ़ गया है।
शनिवार को जैसे ही टी-20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह के चयन की सूचना लोगों को मिली। एक-दूसरे का फोन घनघनाना शुरू हो गया। कुछ ने जानकारी की पुष्टि की तो कुछ ने मित्रों को इस खुशखबरी के बारे में बताया। लोगों की जुबान पर यही था कि अपना रिंकू वर्ल्ड कप में भी धमाल मचाएगा। अभी दो दिन पहले दक्षिण अफ्रीका के साथ क्रिकेट सीरीज में रिंकू के चयन न होने पर क्रिकेट प्रेमियों में निराशा थी।
अब ये निराशा दूर हुई और खुशी सभी के चेहरों पर बिखर गई। रिंकू सिंह के घर पर भी खुशी का माहौल रहा। पिता खान चंद व माता बीना देवी ने भी बेटे की उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की। कहा कि प्रशंसकों की उम्मीदों पर बेटा खरा उतरेगा। अर्जुन सिंह फकीरा ने रिंकू के घर पहुंचकर माता-पिता को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। पूरे शहर में देर शाम तक रिंकू के पिछले प्रदर्शन के आधार पर वर्ल्ड कप में प्रदर्शन की गणित लगती रही।
क्रिकेटर्स के बोल
रिंकू भइया को दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज में भी खिलाना चाहिए था। वर्ल्ड कप से पहले तैयार होती रहती। उनके वर्ल्ड कप टीम में चयन से टूर्नामेंट के प्रति रोमांच बढ़ गया है। - मयंक, प्रशिक्षु क्रिकेटर
पहले भी रिंकू भइया ने अपनी शानदार बैटिंग से टीम को जिताया है। विश्व कप में भी वो फिनिशर की भूमिका अदा करेंगे। उनको दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध भारतीय टीम में लेना चाहिए था। - मनमोहन यादव, प्रशिक्षु क्रिकेटरर
रिंकू ने अलीगढ़ का नाम विश्व पटल पर चमकाया है। टी-20 विश्वकप में भी वो शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाएंगे। देश की जीत में अलीगढ़ का योगदान गर्व का विषय होता है। - अजय शर्मा, क्रिकेट कोच
रिंकू भइया काे खेलते देखने का अलग ही रोमांच होता है। जब वे स्क्रीन पर चौके-छक्के लगाते दिखते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलती है। सीखने को भी मिलता है। उनकी तरह ही बनना है। - तनिश कनौजिया, प्रशिक्षु क्रिकेट
