टी-20 वर्ल्ड कप में रिंकू के सिलेक्ट होने पर शहरवासियों में खुशी, माता-पिता ने बांटी मिठाइयां

क्रिकेटर्स के बोल



रिंकू भइया को दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज में भी खिलाना चाहिए था। वर्ल्ड कप से पहले तैयार होती रहती। उनके वर्ल्ड कप टीम में चयन से टूर्नामेंट के प्रति रोमांच बढ़ गया है। - मयंक, प्रशिक्षु क्रिकेटर



पहले भी रिंकू भइया ने अपनी शानदार बैटिंग से टीम को जिताया है। विश्व कप में भी वो फिनिशर की भूमिका अदा करेंगे। उनको दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध भारतीय टीम में लेना चाहिए था। - मनमोहन यादव, प्रशिक्षु क्रिकेटरर



रिंकू ने अलीगढ़ का नाम विश्व पटल पर चमकाया है। टी-20 विश्वकप में भी वो शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाएंगे। देश की जीत में अलीगढ़ का योगदान गर्व का विषय होता है। - अजय शर्मा, क्रिकेट कोच



रिंकू भइया काे खेलते देखने का अलग ही रोमांच होता है। जब वे स्क्रीन पर चौके-छक्के लगाते दिखते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलती है। सीखने को भी मिलता है। उनकी तरह ही बनना है। - तनिश कनौजिया, प्रशिक्षु क्रिकेट



