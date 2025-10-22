रिंकू सिंह ने इस जगह पहुंचकर मनाई दीवाली, युवाओं के साथ जमकर की आतिशबाजी
रणजी ट्राफी में 165 रन की नाबाद पारी खेलकर प्रशंसकों को दीपावली का तोहफा देने वाले रिंकू सिंह ने सोमवार को अपने परिवार के साथ दीपावली हर्षोल्लास से मनाई। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर तस्वीर साझा कर खुशी व्यक्त की, जिसे देख प्रशंसक उत्साहित हुए। कानपुर में रणजी खेल रहे रिंकू परिवार और दोस्तों के साथ उत्सव में शामिल हुए।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रणजी ट्राफी में धुआंधार 165 रन की नाबाद पारी खेलकर परिवार व प्रशंसकों को पहले ही दीपावली की सौगात दे चुके रिंकू सिंह ने सोमवार को दीप पर्व अपने परिवार के साथ हर्ष व उल्लास से मनाया।
प्रशंसकों के लिए इंटरनेट मीडिया पर तस्वीर के साथ खुशी साझा की। इस तस्वीर को देख प्रशंसक काफी प्रसन्न नजर आए।
कानपुर में रणजी खेल रहे रिंकू सिंह दीपावली पर अपने परिवार व दोस्तों के बीच थे।
दीपावली पर की विशेष पूजा
रंग-बिरंगी रोशनी से नहाए ओजोन सिटी स्थित आवास पर पिता खानचंद, मां बीना देवी, अन्य भाई-बहन व स्वजन के साथ दीपावली की विशेष पूजा की। सभी ने प्रांगण में आतिशबाजी का लुत्फ भी उठाया। एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं। रिंकू सिंह ने माता-पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सभी के चेहरे पर खुशी नजर आई।
मंगलवार को बरला के गांव दिलालपुर स्थित अपनी ननिहाल पहुंचकर युवाओं को चौंका दिया। उनकी एक झलक पाने के लिए युवा उत्साहित नजर आए। रिंकू ने युवाओं से कहा कि आपकी जिस खेल में रुचि हो, उसे मेहनत और ईमानदारी के साथ खेलें। दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह रातों रात क्रिकेट के स्टार बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था।
गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच विनिंग परफार्मेंस दिखाकर दुनियाभर में छाए रिंकू सिंह को बरला में ग्राम प्रधान दिनेश कुमार व फैजल शेरवानी ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भेंट की। कुछ समय गांव में बिताने के बाद रिंकू घर लौटे और शाम को कानपुर रवाना हो गए।
रणजी में 25 अक्टूबर को यूपी का ओडिशा से मुकाबला होने जा रहा है। सभी की नजर रिंकू सिंह पर टिकी हैं। रिंकू ने पिछले वर्ष भी दीपावली से ठीक पहले बड़ा धमाका किया था, तब उन्हें केकेआर ने 13 करोड़ रुपये में रिटेन किया था।
