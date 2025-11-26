Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी पुलिस को निलंबित इंस्पेक्टर अनुज कुमार की तलाश: सूचना देने पर मिलेगा 50 हजार का इनाम

    By Manish Tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:29 PM (IST)

    गाजियाबाद के निलंबित इंस्पेक्टर अनुज कुमार दो महीने से लापता हैं। लापरवाही के आरोप में निलंबित होने के बाद 17 सितंबर से उनका कोई पता नहीं है। पुलिस ने अब उनकी सूचना देने वाले को 50 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। उनकी मां ने शासन और हाईकोर्ट में भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

    prefferd source google
    Hero Image

    निलंबित इंस्पेक्टर अनुज कुमार।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दो माह से ज्यादा समय से गायब चल रहे गाजियाबाद निवासी निलंबित इंस्पेक्टर को सवा दो माह बाद भी पता नहीं चल सका है। उसकी तलाश को अब पुलिस विभाग ने सूचना देने वाले को 50 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गैर हाजिर रहने पर एसएसपी के निर्देश पर कराई थी जांच

    गाजियाबाद जिले के कविनगर क्षेत्र के अवंतिका कालोनी के मूल निवासी व अलीगढ़ पुलिस लाइन में तैनात इंस्पेक्टर अनुज कुमार अपने परिवार के साथ महुआखेड़ा क्षेत्र के धनीपुर मंडी प्रभात नगर कालोनी में किराये पर रहते थे। लापरवाही व गैरहाजिर रहने की शिकायत की पुष्टि होने के बाद इंस्पेक्टर ने एसएसपी के पास जाकर अपना पक्ष भी नहीं रखा था। फोन पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन पर निलंबन की कार्रवाई कर दी गई थी।

    मां के द्वारा पुलिस के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक से तलाश की लगाई थी गुहार

    फिर कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर की मां सुशीला द्वारा इंस्पेक्टर के बीते 17 सितंबर से गायब होने की जानकारी पुलिस को दी गई। उन्होंने शासन और हाईकोर्ट स्तर पर भी शिकायत की। उसके बाद से पुलिस महकमे में इंस्पेक्टर के गायब चलने को लेकर खलबली मची हुई है। तलाश न हो पाने से अधिकारियाें की चिंता बढ़ती जा रही है।

    सीओ कमलेश कुमार ने बताया कि इंस्पेक्टर की सूचना देने वाले को 50 हजार रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा।