अलीगढ़: 4.5 लाख रु की लूट की खबर निकली मनगढ़ंत, झूठी सूचना देने वालों पर पुलिस की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बरला थाना क्षेत्र में रविवार की शाम आढ़ती से साढ़े चार लाख रुपये की लूट के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस जांच में लूट की घटना की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस के अनुसार, दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसे लूट का रूप देकर सूचना दी गई।

मामले में शिकायतकर्ता दिनेश की तहरीर पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, लूट की झूठी सूचना देने के आरोप में दिनेश और उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया है। गांव फुसावली निवासी दिनेश कुमार की छर्रा मंडी में आढ़त है। रविवार शाम उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी कि घर लौटते समय रास्ते में नकाबपोश बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उनसे साढ़े चार लाख रुपये लूट लिए। आरोप था कि बदमाश उनकी बाइक भी ले गए, जिसे बाद में घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर छोड़ दिया।