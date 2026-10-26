सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट से अलीगढ़ के बाजारों में रौनक, सुहागिनें जमकर कर रहीं खरीदारी

नोट: सोना 24 कैरेट कीमत रुपये प्रति 10 ग्राम, चांदी कीमत रुपये प्रतिकिलो ग्राम। स्रोत : अलीगढ़ सराफा कमेटी

सोने व चांदी की गत अप्रैल में कीमतें शिखर पर पहुंची। एक जनवरी को आल टाइम हाई 1.93 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास रहीं। चांदी 2 लाख 75 हजार रुपये प्रति किलो तक बिकी।

-विजय अग्रवाल, अध्यक्ष, अलीगढ़ सराफा कमेटी

त्योहारी सीजन से बजार में चहकने लगा है। ग्राहकों की खरीदारी की क्षमता बढ़ी है। गोल्ड व सिल्वर की कीमतें कम होने से भारी ज्वेलरी का चलन वापस आ रहा है। नवविवाहिताएं खरीदारी कर रही हैं।

-शैलेंद्र नारायण, शोरूम मालिक, रामघाट रोड

करवा चौथ के लिए खरीदारी के लिए आए हैं। कम कीमत होने से बिछुआ व पायल का वजन बढ़ा दिया है। इस पर्व पर उपहार स्वरूप चांदी के यह आभूषण भी दिए जाते हैं। उनकी खरीदारी की है।

-अंजलि सिंह, ग्राहक, कावेरी रायल

बेटियों के साथ नेकलेस लेने के लिए आए हैं। हीरा में जड़ित हार पसंद आया है। चांदी के आभूषण व दीपावली के पूजन के लिए पांच चांदी के बर्तन भी खरीदे हैं। उसमें मां लक्ष्मी का भोग लगेगा।

-सुनीता रानी, ग्राहक, कावेरी रायल