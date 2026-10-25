महाराष्ट्र: चाचा के घर से सोना चुराकर खरीदी थार, फिर उन्हें ही पूजा में बुलाया; भतीजा गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक गांव में एक युवक ने अपने चाचा के घर से 150 ग्राम सोना चुराया। उसने सोना बेचकर मिली रकम से महिंद्रा थार कार खरीदी और फिर उसी चाचा को कार की पूजा में शामिल होने के लिए बुला लिया।

19 साल के समर चव्हाण पर आरोप है कि उसने अपने चाचा उमेश मारुति चव्हाण के घर से सोना चुराया। उसने गहनों को 10 लाख रुपए में बेच दिया और उससे एक SUV खरीद ली। तिजोरी से गायब हुए गहने जब उमेश पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि तिजोरी से उनकी पत्नी के गहने गायब हैं। परिवार को शक हुआ कि सोना घर के ही किसी करीबी व्यक्ति ने चुराया है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।