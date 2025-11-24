राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण के गवाह बनेंगे अलीगढ़ के लोग, अयोध्या के लिए हुए रवाना

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सनातन धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्र भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को श्रीराम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वजारोहण करेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शहर के लोग सोमवार को अयोध्या के लिए रवाना हो गए।



विश्व हिंदू परिषद महानगर के सह मंत्री राहुल वर्मा ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोमवार की रात में रवाना हो गए हैं। शहर से बढ़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ध्वज पर कोविदार वृक्ष और ऊं का चिन्ह अंकित होगा, जो पवित्रता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।