    राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण के गवाह बनेंगे अलीगढ़ के लोग, अयोध्या के लिए हुए रवाना

    By Sandeep Saxena Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:40 PM (IST)

    अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को श्रीराम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वज फहराएंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर के लोग सोमवार को ही अयोध्या के लिए रवाना हो गए।    

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सनातन धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्र भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को श्रीराम मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वजारोहण करेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शहर के लोग सोमवार को अयोध्या के लिए रवाना हो गए।

    विश्व हिंदू परिषद महानगर के सह मंत्री राहुल वर्मा ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोमवार की रात में रवाना हो गए हैं। शहर से बढ़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ध्वज पर कोविदार वृक्ष और ऊं का चिन्ह अंकित होगा, जो पवित्रता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

    कार्यक्रम के दौरान होगा मंत्रोच्चार

    ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान मंत्रोच्चार होगा। इसमें भाग लेने के लिए शहर के लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। सह मंत्री ने बताया कि हिंदू धर्म में हमेशा से ही मंदिर पर ध्वजा फहराने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण रही है।

    गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मंदिरों पर फहराया गया ध्वज देवता की उपस्थिति को दर्शाता है। जिस दिशा में वह लहराता है, वह पूरा क्षेत्र पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में मंदिर के शिखर का ध्वज देवता की महिमा, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक बताया गया है। 500 साल बाद यह मौका आया है।