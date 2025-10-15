राजा महेंद्र प्रताप सिंह विवि के दीक्षा समारोह में आएंगी राज्यपाल, 47 छात्रों को मिलेंगे स्वर्ण पदक

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षा समारोह आज विश्वविद्यालय परिसर में मनाया जाएगा। दीक्षा समारोह में कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व राज्यमंत्री रजनी तिवारी भी शिरकत करेंगी।

मंगलवार को शिक्षक-शिक्षिकाओं, विद्यार्थियों, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आयोजन समिति आदि ने समारोह का फाइनल रिहर्सल किया। कुल सचिव वीके सिंह के नेतृत्व में शैक्षणिक शोभायात्रा भी निकाली गई। सभी तैयारियों को पूरा करते हुए वालंटियर्स को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। 47 छात्रों को स्वर्ण पदक 47 छात्रों को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर रुड़की आईआईटी के निदेशक प्रो. कमल किशोर पंत भी शामिल होंगे। दीक्षा समारोह की पूर्व संध्या पर कुलपति प्रो. नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि समारोह की सभी तैयारियां पूर्ण हैं। विश्वास जताया कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे।

रिहर्सल समेत अन्य गतिविधियों में कार्य समिति समन्वयक में प्रो. शुभनेश गोयल, प्रो. चंद्रवीर सिंह, प्रो. अनिल वार्ष्णेय, डॉ. हरेंद्र गौड़, प्रो. सुभाष चौधरी, प्रो. ईश्वर चंद्र गुप्ता, प्रो. अंजना कुमारी, प्रो. नीता वार्ष्णेय, प्रो. राजेश कुमार, प्रो. पुष्पेंद्र यादव, प्रो. इंदु वार्ष्णेय, प्रो. हरीश शर्मा, प्रो. रोली अग्रवाल, डॉ. शाहनवाज खान, डॉ. गगन प्रताप सिंह, पवन कुमार व अमित वर्मा ने सहयोग किया।