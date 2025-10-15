Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजा महेंद्र प्रताप सिंह विवि के दीक्षा समारोह में आएंगी राज्यपाल, 47 छात्रों को मिलेंगे स्वर्ण पदक

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:54 AM (IST)

    आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और विभिन्न विषयों के छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्यपाल आनंदीबेन पटेल।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षा समारोह आज विश्वविद्यालय परिसर में मनाया जाएगा। दीक्षा समारोह में कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व राज्यमंत्री रजनी तिवारी भी शिरकत करेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार को शिक्षक-शिक्षिकाओं, विद्यार्थियों, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आयोजन समिति आदि ने समारोह का फाइनल रिहर्सल किया। कुल सचिव वीके सिंह के नेतृत्व में शैक्षणिक शोभायात्रा भी निकाली गई। सभी तैयारियों को पूरा करते हुए वालंटियर्स को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

     

    47 छात्रों को स्वर्ण पदक

     

    47 छात्रों को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर रुड़की आईआईटी के निदेशक प्रो. कमल किशोर पंत भी शामिल होंगे। दीक्षा समारोह की पूर्व संध्या पर कुलपति प्रो. नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि समारोह की सभी तैयारियां पूर्ण हैं। विश्वास जताया कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे।

    रिहर्सल समेत अन्य गतिविधियों में कार्य समिति समन्वयक में प्रो. शुभनेश गोयल, प्रो. चंद्रवीर सिंह, प्रो. अनिल वार्ष्णेय, डॉ. हरेंद्र गौड़, प्रो. सुभाष चौधरी, प्रो. ईश्वर चंद्र गुप्ता, प्रो. अंजना कुमारी, प्रो. नीता वार्ष्णेय, प्रो. राजेश कुमार, प्रो. पुष्पेंद्र यादव, प्रो. इंदु वार्ष्णेय, प्रो. हरीश शर्मा, प्रो. रोली अग्रवाल, डॉ. शाहनवाज खान, डॉ. गगन प्रताप सिंह, पवन कुमार व अमित वर्मा ने सहयोग किया।

    इस दौरान संकाय अध्यक्ष में प्रो. पंकज वार्ष्णेय, प्रो. सुभाष चौधरी, प्रो. गीतिका सिंह, प्रो. अंजना कुमारी, प्रो. हरीश शर्मा, प्रो. कृष्णा अग्रवाल, प्रो. आस्तिक कुमार वत्स आदि मौजूद रहे।

     


    छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर पोस्टर जारी

     

    समाजवादी छात्रसभा महानगर इकाई ने मंगलवार को छात्रसंघ चुनाव की बहाली व अतरौली विधानसभा के आलमपुर क्षेत्र में पीजी कालेज व बालिका महाविद्यालय निर्माण की मांग को लेकर पोस्टर जारी किए। महानगर अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन मेवाती ने कुलपति व प्रशासन से शीघ्र छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग की। यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव इमरान पठान ने मांगों को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। छात्रसभा के जिलाध्यक्ष तरुण राज सिंह ने छात्रसंघ चुनाव में लगातार हो रही देरी को विश्वविद्यालय प्रशासन की ढिलाई बताया। यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष हसमुद्दीन अल्वी ने दीक्षा समारोह का विरोध करते हुए छात्रसंघ को राजनीति की नर्सरी बताया। इस दौरान प्रदेश सचिव सौरभ कुमार वाल्मीकि, यूथ ब्रिगेड प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल वाजिद, महानगर उपाध्यक्ष सैयद दानिश अली आदि मौजूद रहे।