अलीगढ़ में रेलवे रोड पर अब नहीं लगेगा मंगल बाजार, निगरानी के लिए निगम का प्रवर्तन दल रहेगा तैनात
नगर निगम ने रेलवे रोड पर लगने वाले मंगल बाजार पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंगलवार को बाजार बंद रहने पर दुकानों के शटर बंद रहते हैं, जिसका फायदा उठाकर रेहड़ी-पटरी वाले फुटपाथ पर दरी, पॉलिथिन बिछाकर और स्टैंड लगाकर सामान बेचते थे। अब इस पर रोक लगा दी गई है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रेलवे रोड पर मंगल बाजार लगाने पर अब नगर निगम की ओर से पांबदी लगा दी गई है। मंगलवार को बाजार में बंदी होने के चलते रेलवे रोड पर दुकानें बंद रहती हैं। ऐसे में रेहड़ी-पटरी वाले बंद दुकानों के आगे फुटपाथ पर दरी व पालीथिन बिछाकर व स्टैंड खड़े करके व्यापार करते हैं।
इससे रोड पर जाम की समस्या भी बनती है। कूड़ा-कचरा भी वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इससे बुधवार की सुबह सफाई व्यवस्था पर अतिरिक्त काम करना पड़ता है। अब अगले मंगलवार से नगर निगम का प्रवर्तन दल बाजार में तैनात रहेगा।
मंगल बाजार लगाने की व्यवस्था नुमाइश मैदान में की गई है। वहां बाजार संचालित भी होता है। मगर अधिकतर लोग रेलवे रोड पर शहर के बीच में व्यापार करने आ जाते हैं। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि रेलवे रोड पर मंगल बाजार लगाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। प्रवर्तन दल को निर्देश दिए गए हैं कि मंगलवार को टीम रेलवे रोड पर तैनात रहेगी।
अगर कोई मंगल बाजार लगाए तो उसके उत्पाद जब्त किए जाएं। साथ ही जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जाए। दुकानों के आगे ठेल-ढकेल लगाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। कहा कि जब्त किए गए उत्पाद व अन्य सामान को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर किसी उत्पाद को मुक्त करना भी होगा तो पहले उनसे अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा।
बिना अनुमति किसी के उत्पाद मुक्त नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में नगर आयुक्त ने सेवाभवन कार्यालय में पार्षदों व अधीनस्थों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश जारी किए। बताया कि नुमाइश मैदान में बाजार के स्थान को व्यवस्थित किया जा चुका है।
