Aligarh News: दवा के अवैध गोदाम पर छापेमारी से मची खलबली, जीएसटी चोरी की आशंका

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। औषधि विभाग की टीम ने दवा के अवैध कारोबार की शिकायत पर रविवार को छर्रा के मोहल्ला कुम्हारन में बने गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान कोई नकली या प्रतिबंधित दवा तो नहीं मिली, मगर विभाग ने गोदाम को अस्थाई रूप से सील कर दिया। टैक्स चोरी की आशंका को देखते हुए सोमवार को अधिकारी जीएसटी की टीम के साथ पुन: जांच करेंगे।

दो जर्राह मोहल्ला कुम्हारन में किराए पर गोदाम लेकर कर रहे थे कारोबार अनूपशहर रोड स्थित एफएम टावर निवासी अतीक जर्राह का छर्रा के मोहल्ला कुम्हारन में भी मकान है, जिसे उन्होंने गोदाम के रूप में छर्रा के ही शाहिद व नबी आलम को किराए पर दिया हुआ है। विभाग को गोदाम से दवा के अवैध कारोबार की शिकायतें मिली, जिस पर औषधि निरीक्षक दीपक लोधी के नेतृत्व में टीम रविवार शाम मोहल्ला कुम्हारन पहुंची और गोदाम पर छापेमारी की। यहां बड़ी मात्रा में जीवनरक्षक दवाओं का भंडारण पाया गया। हालांकि, औषधि निरीक्षक को प्रथम दृष्टया जांच में कोई दवा नकली या प्रतिबंधित तो नहीं मिली।