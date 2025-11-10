Language
    Aligarh News: दवा के अवैध गोदाम पर छापेमारी से मची खलबली, जीएसटी चोरी की आशंका

    By Vinod Bharti Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:57 AM (IST)

    औषधि विभाग की टीम ने छर्रा के कुम्हारन मोहल्ले में एक गोदाम पर छापा मारा, जहां दवा के अवैध कारोबार की शिकायत मिली थी। गोदाम को किराए पर लिया गया था और यहाँ जीवनरक्षक दवाओं का बड़ा भंडार मिला। जीएसटी चोरी की आशंका के चलते गोदाम को सील कर दिया गया है और जीएसटी टीम के साथ दोबारा जांच की जाएगी। टीम ने भवन मालिक से भी पूछताछ की।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। औषधि विभाग की टीम ने दवा के अवैध कारोबार की शिकायत पर रविवार को छर्रा के मोहल्ला कुम्हारन में बने गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान कोई नकली या प्रतिबंधित दवा तो नहीं मिली, मगर विभाग ने गोदाम को अस्थाई रूप से सील कर दिया। टैक्स चोरी की आशंका को देखते हुए सोमवार को अधिकारी जीएसटी की टीम के साथ पुन: जांच करेंगे।

     दो जर्राह मोहल्ला कुम्हारन में किराए पर गोदाम लेकर कर रहे थे कारोबार

     

    अनूपशहर रोड स्थित एफएम टावर निवासी अतीक जर्राह का छर्रा के मोहल्ला कुम्हारन में भी मकान है, जिसे उन्होंने गोदाम के रूप में छर्रा के ही शाहिद व नबी आलम को किराए पर दिया हुआ है। विभाग को गोदाम से दवा के अवैध कारोबार की शिकायतें मिली, जिस पर औषधि निरीक्षक दीपक लोधी के नेतृत्व में टीम रविवार शाम मोहल्ला कुम्हारन पहुंची और गोदाम पर छापेमारी की। यहां बड़ी मात्रा में जीवनरक्षक दवाओं का भंडारण पाया गया। हालांकि, औषधि निरीक्षक को प्रथम दृष्टया जांच में कोई दवा नकली या प्रतिबंधित तो नहीं मिली।

     

    टीम ने अलीगढ़ निवासी भवन स्वामी से भी की पूछताछ

     

    विभाग के अनुसार, दवा पर जीएसटी चोरी की आशंका है, जिसके लिए गोदाम को सोमवार तक सील कर दिया है। सोमवार को जीएसटी के टीम के साथ पुन: जांच की जाएगी। आवश्यकता हुई तोे सेंपल भी भरे जाएंगे। इससे पहले टीम ने भवन मालिक से भी पूछताछ की।