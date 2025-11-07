यूपी के इस शहर में नहीं आएगी बिजली, विभाग इस बड़ी वजह से बत्ती करेगा गुल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जर्जर ताल बदलने आदि कार्य को लेकर शनिवार को बिजली नहीं आएगी। सहायक अभियांता तकनीकी संदीप कुमार ने बताया कि बारहद्वारी क्षेत्र के शिवपुरी नाला, सराय हकीम तकिया, चामड़ मोहल्ला, गुलरियाई, रघुवीरपुरी पुलिस चौकी के सामने आदि क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक बिजली नहीं आएगी।

अधिशासी अभियंता अमर सिंह ने बताया कि सासनी गेट क्षेत्र के विवेक विहार, लोधीपुरम, साकेत विहार, गोमती नगर, विकास नगर,शांति पुरम, साईं मंदिर,तिकोना पार्क, दुर्गा मंदिर क्षेेत्र में सुबह सात से आठ बजे तक बिजली बाधित रहेगी।

इसके अलावा बरौला, चूहरपुर, संगम विहार, कृष्णा नगर, मधुवन विहार, जहारवीर वाली गली,चंचल स्कूल आदि जगहों पर सुबह नौ से 11 बजे तक बिजली नहीं आएगी। इसके साथ ही औद्योगिक आस्थान क्षेत्र में सुबह नौ से 11 बजे तक बिजली बाधित रहेगी। अवर अभियंता भूपेंद्र कुमार के अनुसार सासनी गेट के क्षेत्र में हरि नगर शनिदेव मंदिर के पास ट्रांसफार्मर बदलने के कार्य को लेकर सुबह 10 से शाम छह बजे तक बिजली नहीं आएगी।