Power Cut: अलीगढ़ में आज बिजली कटौती, कई क्षेत्रों में बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। विद्युत नगरीय वितरण खंड चतुर्थ के अंतर्गत दो बिजलीघरों के छह फीडर से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों में बुधवार को एक से सात घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। एबी व एक्सएलपीई केबिल बदलने को लेकर सप्लाई बाधित रहेगी। इसलिए बिजली-पानी संबंधित जरूरी कार्य 10 बजे से पहले कर लें।

पांच बजे तक नहीं आएगी यहां लाइट सहायक अभियंता तकनीकी अहमद हुसैन ने बताया कि 11 केवी लाइन के नीचे एबी केबिल बदलने का कार्य किया जाएगा। इस वजह से जमालपुर सब स्टेशन का प्रसार भारती फीडर की सुबह 11 से शाम पांच बजे तक की सप्लाई बंद रहेगी। इस वजह से अनाथालय, अनूपशहर रोड, कबीर कालोनी, जाटव गली, कुम्हार वाली गली, रेडियो कालोनी के सामने व अन्य जगहों पर ये छह घंटे आपूर्ति बाधित रहेगी। धौर्रा फीडर बंद रहने से चैंपियन मार्केट क्षेत्र में दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी।