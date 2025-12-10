Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Power Cut: अलीगढ़ में आज बिजली कटौती, कई क्षेत्रों में बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति

    By Manish Tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:25 AM (IST)

    अलीगढ़ में विद्युत नगरीय वितरण खंड चतुर्थ के अंतर्गत जमालपुर और मेडिकल रोड बिजलीघरों से जुड़े छह फीडर में अलग-अलग कार्य के चलते बुधवार को बिजली आपूर्त ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। विद्युत नगरीय वितरण खंड चतुर्थ के अंतर्गत दो बिजलीघरों के छह फीडर से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों में बुधवार को एक से सात घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। एबी व एक्सएलपीई केबिल बदलने को लेकर सप्लाई बाधित रहेगी। इसलिए बिजली-पानी संबंधित जरूरी कार्य 10 बजे से पहले कर लें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांच बजे तक नहीं आएगी यहां लाइट

    सहायक अभियंता तकनीकी अहमद हुसैन ने बताया कि 11 केवी लाइन के नीचे एबी केबिल बदलने का कार्य किया जाएगा। इस वजह से जमालपुर सब स्टेशन का प्रसार भारती फीडर की सुबह 11 से शाम पांच बजे तक की सप्लाई बंद रहेगी। इस वजह से अनाथालय, अनूपशहर रोड, कबीर कालोनी, जाटव गली, कुम्हार वाली गली, रेडियो कालोनी के सामने व अन्य जगहों पर ये छह घंटे आपूर्ति बाधित रहेगी। धौर्रा फीडर बंद रहने से चैंपियन मार्केट क्षेत्र में दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी।

    आपूर्ति रहेगी प्रभावित

    मेडिकल रोड बिजलीघर का जीवनगढ़ फीडर सुबह नौ से पांच बजे तक बंद रहेगा, जिससे गली नंबर तीन, चार, पांच, छह, 14 और जाकिर नगर की आपूर्ति बंद रहेगी। जमालपुर बिजलीघर का नवीनगर व धौर्रा फीडर बंद रहेगा। इसके चलते शिवलीबाग क्षेत्र में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक और 11केवी नवी नगर एवं धौर्रा फीडर से संबंधित सभी क्षेत्र में दोपहर तीन से शाम चार बजे से सप्लाई बाधित रहेगा। वीआपी फीडर दोपहर एक से दो बजे जाटव वाली गली, नगला जमालपुर, बड़ी मस्जिद, मौजी वाली गली व अन्य संबंधित क्षेत्रों में सप्लाई बाधित रहेगी।