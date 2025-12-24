आज कई इलाकों को नहीं आएगी बिजली, अलीगढ़ में चलेगा केबल डालने और ट्रांसफार्मर बदलने का काम
अलीगढ़ में आज मेडिकल रोड, जीवनगढ़, जोहराबाग, जमालपुर, लाल डिग्गी और एलमपुर सहित कई क्षेत्रों में बिजली बाधित रहेगी। विभिन्न स्थानों पर खंभे लगाने, क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मेडिकल रोड बिजलीघर के जीवनगढ़ फीडर से जुड़े जीवनगढ़ गली नंबर आठ में मरघट के पास ट्रांसफार्मर की केबल बदलने का कार्य होगा। इस कारण सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक बिजली नहीं मिलेगी। जीवनगढ़ रोड पर खंभे लगाने और केबल बिछाने कार्य होगा। इस कारण सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक बिजली नहीं मिलेगी।
खंभे बदलने का होगा काम
जोहराबाग फीडर से जुड़े डीआइजी चौराहा व इससे संबंधित लाइन में खंभे बदलने का कार्य होगा। इस पर सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक बिजली नहीं मिलेगी। जमालपुर बिजलीघर के अनूपशहर रोड फीडर से जुड़े अलबरकात से विक्टोरी हाइट्स अपार्टमेंट तक खंभे कटवाने का कार्य होगा। इस कारण सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक बिजली की लाइन नहीं मिलेगी। लाल डिग्गी बिजलीघर के हाथी डूबा से जुड़े नूरबाग, बंदरवाली गली, धोबी वाली गली, गोश्त वाली गली में केबल बिछाने का कार्य होगा। इस कारण सुबह 11 बजे से तीन बजे तक बिजली नहीं मिलेगी।
तीन बजे तक नहीं आएगी बिजली
एलमपुर के रिंगमैन फीडर से जुड़े इलाकों में दोपहर दो बजे से तीन बजे तक, बाला ए किला(ऊपरकोट) के मो. अली रोड, टनटनपाड़ा, कनवरीगंज,अब्दुल करीम चौराहा, बड़ा बाजार, फूल चौराहा, दहीवाली गली, उस्मानपाड़ा, तुर्कमान गेट, बाबरी मंडी, पठान मोहल्ला में दोपहर दो बजे से तीन बजे तक बिजली नहीं मिलेगी। गूलर रोड के देहली गेट, कनवरीगंज, कैलाश गली, सराय मियां, किशन विहार, जंगलगढ़ी, हीरा नगर, खैर रोड पर दोपहर दो बजे से तीन बजे तक बिजली नहीं मिलेगी।
डोरी नगर फीडर से जुड़े छावनी, डोरी नगर, आंबेडकर कॉलोनी, अली नगर रोड, बुद्ध विहार आदि सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक बिजली नहीं मिलेगी। रावणटीला के बघेल नगर में 250 केवीए ट्रांसफार्मर पर खंभे और तार बदलने कार्य होगाष इस कारण 24 से 26 जनवरी तक सुबह 10 बजे से छह बजे तक बिजली नहीं मिलेगी।
