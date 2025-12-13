अभिषेक हत्याकांड में बढ़ गईं पूजा शकुन पांडेय की मुश्किलें, सभी चारों आरोपितों पर अलीगढ़ पुलिस ने लगाया गैंगस्टर

संवाद सूत्र, जागरण लोधा। हाथरस निवासी बाइक शोरूम हत्या मामले में आरोपित पूजा शकुन पांडेय, उनके पति व दोनों शूटर पर पुलिस ने गैंग्स्टर की कार्रवाई की है। चारों जेल में हैं।

हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र के कस्बा कचौरा निवासी अभिषेक गुप्ता की बीती 26 सितंबर की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात उस वक्त हुई थी, जब वह अपने पिता और चचेरे भाई के साथ खैर स्थित अपने बाइक शोरूम को बंद कर से लौट रहे थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बस में चढ़ते वक्त शूटर ने उन्हें अपना निशाना बनाया था। इस मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय, उनके पति महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडेय का नाम सामने आया था।