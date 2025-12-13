अभिषेक हत्याकांड में बढ़ गईं पूजा शकुन पांडेय की मुश्किलें, सभी चारों आरोपितों पर अलीगढ़ पुलिस ने लगाया गैंगस्टर

Language
    By Manish Tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    हाथरस निवासी बाइक शोरूम स्वामी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में आरोपित पूजा शकुन पांडेय, उनके पति और दोनों शूटरों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई ...और पढ़ें

    पूजा शकुन पांडेय और अभिषेक। फाइल

    संवाद सूत्र, जागरण लोधा। हाथरस निवासी बाइक शोरूम हत्या मामले में आरोपित पूजा शकुन पांडेय, उनके पति व दोनों शूटर पर पुलिस ने गैंग्स्टर की कार्रवाई की है। चारों जेल में हैं।
    हाथरस जिले के सिकंदराराऊ क्षेत्र के कस्बा कचौरा निवासी अभिषेक गुप्ता की बीती 26 सितंबर की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात उस वक्त हुई थी, जब वह अपने पिता और चचेरे भाई के साथ खैर स्थित अपने बाइक शोरूम को बंद कर से लौट रहे थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बस में चढ़ते वक्त शूटर ने उन्हें अपना निशाना बनाया था। इस मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडेय, उनके पति महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडेय का नाम सामने आया था।

    26 सितंबर को रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर गोली मारकर की गई थी हत्या

    अशोक पांडेय को फौरन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पूजा शकुन पांडेय की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने रोरावर क्षेत्र के नींबरी निवासी फजल को गिरफ्तार किया था। वह शूटर बताया गया, जबकि उसके गोली मारने वाले शूटर का नाम कहने के बाद पुलिस ने नींबरी के ही निवासी आसिफ को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद पूजा के बारे में पता चला। कुछ दिन बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों शूटर और अशोक पांडेय के जेल में जाने के बाद करीब दो माह पूर्व पूजा शकुन पांडेय को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उनके इस हत्याकांड से जुड़े होने के चलते गैंग्स्टर की कार्रवाई की गई है।