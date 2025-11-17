हूटर उतारे और काली फिल्म हटवाईं, दिल्ली कार धमाका और ट्रेनों में बम की अफवाह के बाद अलीगढ़ पुलिस की कार्रवाई

Language
    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:31 AM (IST)

    पुलिस इन दिनों गाड़ियों पर लगी काली फिल्म के खिलाफ अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत, पुलिस ने 1962 वाहनों से काली फिल्म उतरवाई है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि काली फिल्म यातायात नियमों का उल्लंघन है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

    गाड़ियों से काली फिल्म उतार रही अलीगढ़ पुलिस।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दिल्ली बम विस्फोट और ट्रेनों को लेकर मिल रही धमकी ने पुलिस की कसरत बढ़ा दी है। पुलिस हर संदिग्ध नजर आने वाले वाहनों की गहनता से जांच व तलाशी कर रही है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। काली फिल्म, हूटर लगे व अन्य ऐसे 1962 वाहनों पर कार्रवाई की गई है।

    एसएसपी नीरज जादौन के निर्देश पर चला अभियान


    एसएसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर पूरे जिले में वाहन चेकिंग की कार्रवाई और तेज कर दी गई है। पुलिस ने रविवार देर रात तक वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान नंबर, काली फ़िल्म व मोडिफाइड लगने वाले वाहनों को रोककर गहनता से जांच की गई।

    यातायात इंस्पेक्टर वीएस शुक्ला ने बताया कि 1945 के चालान किए गए हैं। इसके अलावा पांच बाइक व 12  रिक्शे किए हैं। कई वाहनों की काली फ़िल्म उतारी व हूटर निकलवाए गए हैं। संदिग्ध दिखने वाले वाहनों पर सवार लोगों से उनकी पूरी जानकारी ली जा रही हैं।