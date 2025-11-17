हूटर उतारे और काली फिल्म हटवाईं, दिल्ली कार धमाका और ट्रेनों में बम की अफवाह के बाद अलीगढ़ पुलिस की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दिल्ली बम विस्फोट और ट्रेनों को लेकर मिल रही धमकी ने पुलिस की कसरत बढ़ा दी है। पुलिस हर संदिग्ध नजर आने वाले वाहनों की गहनता से जांच व तलाशी कर रही है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी कर रही है। काली फिल्म, हूटर लगे व अन्य ऐसे 1962 वाहनों पर कार्रवाई की गई है।

एसएसपी नीरज जादौन के निर्देश पर चला अभियान

एसएसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर पूरे जिले में वाहन चेकिंग की कार्रवाई और तेज कर दी गई है। पुलिस ने रविवार देर रात तक वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान नंबर, काली फ़िल्म व मोडिफाइड लगने वाले वाहनों को रोककर गहनता से जांच की गई।