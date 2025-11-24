विंटर वेकेशन में बनाइये रामेश्वरम मंदिर समेत धार्मिक स्थलों का टूर प्लान, रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अगले माह शुरू होेने वाले शीतकालीन अवकाश को लेकर ट्रेनों में आरक्षण फुल हो चुके हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। अधिकतर लोग ठंडे क्षेत्रों में जाने से बच रहे हैं। कुछ लोगों ने गाेवा व रामेश्वरम आदि की ओर जाने का टूर बनाया है तो अधिकतर लोग उज्जैन, कामख्या मंदिर, तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर आदि धार्मिक जगहों पर जाने का टूर बनाया है। हालांकि रेलवे एक दर्जन नई विशेष ट्रेनें चला रखीं हैं।

ट्रेनों में आरक्षण फुल, प्रतीक्षा सूची 60 के ऊपर पहुंची

प्रदेश के स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटी आदि में 31 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू होंगे। करीब पंद्रह दिन तक रहने वाले अवकाशों को लेकर विद्यार्थियों ने अपने स्वजन के साथ घूमने का कार्यक्रम बनाया है तो कुछ स्कूल व कॉलेज की ओर से शैक्षणिक टूर पर जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया है। शीतकालीन अवकाश को लेकर लोगों ने ट्रेनों में सीटें आरक्षित करा ली हैं। कामख्या, जगन्नाथपुरी आदि जगहों पर जाने के लिए नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस, ब्रहम्मपुत्र मेल, नीलांचल एक्सप्रेस आदि ट्रेनों में आरक्षण फुल हो गए हैं।



ठंडे क्षेत्र में जाने से बच रहे यात्री इसके अलावा पश्चिम बंगाल, कोलकाता व बिहार की और जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, नंदन कानन एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस, पूर्व एक्सप्रेस आदि देशों में आरक्षित सोटे फुल हैं। इन ट्रेनों में एक प्रतीक्षा सूची 60 से ऊपर प्रतीक्षा सूची पहुंच गई है। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा प्रयागराज से नई दिल्ली, कामख्या से रोहतक व प्रयागराज से दिल्ली तक दो दर्जन विशेष ट्रेनें शुरू कर चुका है। इसके बावजूद यात्रियों को आरक्षित टिकटें नहीं मिल पा रहीं हैं।