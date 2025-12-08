Language
    पानी की बोतल भरते आया हार्ट अटैक, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्री की मौत; पत्नी संग जा रहे थे घर

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:36 AM (IST)

    अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पानी भरते समय फिरोजाबाद के एक मिस्त्री की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ गाजियाबाद से टूंडला जा रहे थे। प्लेट ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल भर रहे एक मिस्त्री की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वह फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के रहने वाले थे। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के गांव रति का नगला के शंकरलाल अपनी पत्नी मधु के साथ वर्तमान में गाजियाबाद के विजय नगर में रहते थे।

    गाजियाबाद में वह खराद के मिस्त्री का काम करते थे। रविवार को मूल घर टूंडला जाने के लिए गाजियाबाद जंक्शन पर आ गए। गाजियाबाद से टूंडला जाने के लिए वह अलीगढ़ जंक्शन पर आ गए। यहां प्लेटफार्म संख्या दो पर वह ट्रेन का इंतजार कर रहे थे।

    बोतल में पानी भरने पहुंचे थे तभी आया अटैक

    जीआरपी के थाना प्रभारी संदीप तोमर ने बताया कि खराद मिस्त्री शंकरलाल प्लेटफार्म संख्या दो पर प्यास लगने पर थाने के बाहर बोतल में पानी लेने आए थे। करीब शाम 03:40 टंकी से पानी की बोतल भर रहे थे। तभी उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया। इससे वह गिर पड़े। इस दौरान यहां कुछ यात्रियों ने सीपीआर देने का प्रयास किया, लेकिन हालत में सुधार न हुआ। जवानों सूचना भी दी, लेकिन चिकित्सक व एंबुलेंस उपलब्ध न हो सकी।

    जीआरपी व आरपीएफ के जवान शंकरलाल को लेकर मलखान सिंह जिला अस्पताल ले गए। यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शंकरलाल के पत्नी के अलावा दो पुत्र दीपक व मौनू हैं। दोनों टूंडला में आटो चलाते हैं।