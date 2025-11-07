UP में पंचायत चुनाव लड़ना हुआ महंगा, जमानत राशि व खर्च सीमा बढ़ने से ढीली होगी ‘जेब’

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही उम्मीदवारों को इस बार जेब ढीली होने का अंदेश लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार नामांकन शुल्क, जमानत राशि व अधिकतम खर्च सीमा में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। वर्ष 2020 के मुकाबले इस बार औसतन डेढ़ से दो गुना तक बढ़ोतरी की गई है। प्रधान व बीडीसी को पिछले चुनाव में 300 रुपये में नामांकन फार्म मिला था। इस बार इसके लिए छह सौ रुपये खर्च करने होंगी। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य को पांच सौ की जगह एक करने होगें।



राज्य निर्वाचन आयोग से 2026 में प्र्रस्तावित पंचायत चुनाव के लिए जारी आदेशों के मुताबिक अब ग्राम पंचायत सदस्य को भी नामांकन फार्म 150 की जगह 200 रुपये का मिलेगा। अगर इसकी जमानत राशि की बात करें तो पंचायत सदस्य को अब 500 की जगह 800 रुपये जमा करने होंगे। इसी तरह ग्राम प्रधान प्रत्याशी को 2000 की जगह 3000 रुपये की राशि जमा करनी होगी।

बीडीसी सदस्य को 2000 की जगह 3000 रुपये जमा करने होंगे। जिला पंचायत सदस्य के लिए यह राशि 4000 से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी गई है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए यह सीमा 10 हजार रुपये पर स्थिर रखी गई है, लेकिन ग्राम प्रधान अब 75 हजार की जगह 1.25 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।

क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए यह सीमा 75 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये व जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई है। ब्लाक प्रमुख के प्रत्याशी अब अधिकतम 3.5 लाख रुपये व जिला पंचायत अध्यक्ष सात लाख रुपये तक खर्च कर पाएंगे। शासन से स्पष्ट आदेश हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशियों को नामांकन व जमानत राशि में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हालांकि खर्च सीमा में किसी तरह की रियायत नहीं दी गई है।



852 प्रधान पद व 47 जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव



जिले में इस बार कुल 852 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए चुनाव होंगे। इसके अलावा 1142 क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) व 46 जिला पंचायत सदस्य पदों पर भी मतदान कराया जाएगा। 2021 में जिले में 867 ग्राम पंचायतें थीं, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में विलय के बाद यह संख्या घटकर 851 रह गई थी। इस बार टप्पल को पुन ग्राम पंचायत घोषित किए जाने से संख्या 852 हो गई है।