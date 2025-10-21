Language
    दीपावली पर हादसा: खेल-खेल में हुई मौत... BSF जवान के 3 वर्षीय बेटे की ट्रैक्टर से कुचलकर मृत्यु, बेटी घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:14 AM (IST)

    दीपावली पर जट्टारी के सालपुर गांव में बीएसएफ जवान के तीन वर्षीय बेटे का ट्रैक्टर से कुचलकर निधन हो गया, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल है। खेलते समय बच्चों ने ट्रैक्टर चालू कर दिया, जिससे यह हादसा हुआ। बेटे की मौत से परिवार में मातम छाया है और बेटी अस्पताल में भर्ती है।

    दीपावली पर ट्रैक्टर हादसे में बीएसएफ जवान के बेटे की मौत। फाइल फोटो

    जागरण टीम, अलीगढ़/जट्टारी। टप्पल क्षेत्र के गांव सालपुर में सोमवार को दीपावली पर्व पर बीएसएफ जवान के तीन वर्षीय बेटे काविश की घर पर ही ट्रैक्टर से कुचलकर मृत्यु हो गई। जबकि उसकी बेटी दिव्यांशी गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसे कैलाश अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है।

    ट्रैक्टर में लगा दी चाबी

    बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब बच्चों ने खेलते समय ट्रैक्टर में चाबी लगा दी और ट्रैक्टर स्टार्ट होकर चलने लगा, हादसे में तीन वर्षीय बेटा व चार वर्षीय बेटी ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। बच्चों को उपचार के लिए ले जाते समय तीन वर्षीय बेटे काविश की मृत्यु हो गई और बेटी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। बेटे की मौत से मां सर्वेश का रो−रोकर बुरा हाल है। परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है।