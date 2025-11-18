एकतरफा प्यार में पालग लड़के ने तुड़वाया युवती का रिश्ता, आहत युवती ने उठाया ये खौफनाक कदम
बरला क्षेत्र में एक युवती ने खुद को प्रेमी बताकर दो गांव के युवकों से जबरदस्ती रिश्ता तुड़वाने से आहत होकर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता की तीन बेटियां और दो बेटे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। खुद को प्रेमी बता रिश्ता तुड़वाने से आहत युवती ने फंदे से लटककर जान दे दी। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही दो युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। बरला क्षेत्र के एक व्यक्ति की तीन बेटियां व दो बेटे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी का निकाह हो चुका है।
तीन महीने पहले दूसरे नंबर की बेटी का रिश्ता कासगंज के युवक से तय हो गया था। जनवरी में निकाह होना था। मगर, पिछले दिनों लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। इससे आहत युवती फंदे पर लटक गई। घटना के संबंध में युवती के पिता ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। इसमें आरोप है कि आरोपित काफी समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था।
पुलिस कर रही तलाश
बेटी इसका विरोध करती थी। आरोप ने खुद को युवती का प्रेमी बता लड़के वालों को भड़का दिया। उसे बताया कि उसका युवती से कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है और वह उससे शादी करेगा। इसी बात से आहत होकर बेटी ने फंदा लगाकर जान दे दी। बेटी को परेशान करने में आरोपित का सहयोग गांव का ही अन्य युवक करता था। सीओ गर्वित सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
