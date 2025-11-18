एकतरफा प्यार में पालग लड़के ने तुड़वाया युवती का रिश्ता, आहत युवती ने उठाया ये खौफनाक कदम

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। खुद को प्रेमी बता रिश्ता तुड़वाने से आहत युवती ने फंदे से लटककर जान दे दी। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही दो युवकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। बरला क्षेत्र के एक व्यक्ति की तीन बेटियां व दो बेटे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी का निकाह हो चुका है।

तीन महीने पहले दूसरे नंबर की बेटी का रिश्ता कासगंज के युवक से तय हो गया था। जनवरी में निकाह होना था। मगर, पिछले दिनों लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। इससे आहत युवती फंदे पर लटक गई। घटना के संबंध में युवती के पिता ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। इसमें आरोप है कि आरोपित काफी समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था।