अलीगढ़ में 12 नवंबर तक बदली यातायात व्यवस्था: भारी वाहनों की नो एंट्री, बाजार में ई-रिक्शा भी बैन; ये है पार्किंग स्पॉट

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैयादूज पर बाजारों में भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर में डायवर्जन प्लान जारी किया है। छह से 12 नवंबर तक बाहरी और आंतरिक यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। सुबह सात से रात 11 बजे तक शहर में भारी और व्यावसायिक वाहनों के साथ रोडवेज बसों का प्रवेश निर्धारित प्रमुख रास्तों से प्रतिबंधित रहेगा।

वहीं, दोपहर 12 से रात 11 बजे तक सेंटर प्वाइंट और महावीर गंज समेत प्रमुख बाजारों में ई-रिक्शा, ई-ऑटो, टेंपो और चार पहिया वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इन रास्तों से शहर में नहीं आएंगे भारी वाहन बोनेर तिराहा और ओजोन सिटी कट से शहर की ओर आने वाले भारी और व्यावसायिक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। सारसौल चौराहे से भी शहर की ओर इन वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। रामघाट रोड और अतरौली की तरफ से आने वाले भारी वाहन क्वार्सी चौराहे से आगे नहीं जा सकेंगे। मथुरा और आगरा की तरफ से आने वाले वाहनों को क्रमश: मथुरा चेंजर और आगरा चेंजर से नए बाईपास हाईवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा।