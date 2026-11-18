गौरव दुबे, अलीगढ़। कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों (पहलवानों) के लिए अब सख्ती कर दी गई है। पहलवानों की वास्तविक उम्र का पता लगाने के लिए अब प्रदेशस्तर की हर प्रतियोगिता में बोन टेस्ट (हड्डी परीक्षण) कराना शुरू हो गया है।

उत्तरप्रदेश कुश्ती एसोसिएशन ने लगभग दो महीने पहले इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कर दिया है। पहली बार जिलास्तर पर पहलवानों का बोन टेस्ट कराने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके लिए जिलास्तर पर रेसलिंग एसोसिएशन सरकारी अस्पतालों में संपर्क करना शुरू कर दिया है।

यूपी रेसलिंग एसोसिएशन की ओर से प्रदेशभर में लागू कर दिया गया है नियम पहले प्रदेशस्तर की प्रतियोगिताओं में कुश्ती खिलाड़ियों का बोन टेस्ट नहीं कराया जाता था। टूर्नामेंट से पहले या बाद में आफिशियल्स को किसी पहलवान की उम्र को लेकर संदेह हुआ तो वो उनका बोन टेस्ट करा सकते हैं। 24 अक्टूबर 2026 को गोरखपुर में सीनियर स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। अलीगढ़ मंडल की टीम भी हिस्सा लेने गई थी। प्रतियोगिता में कासगंज के तीन पहलवानों द्वारा कम उम्र का होने के बावजूद सीनियर वर्ग में खेलने का कृत्य किया गया। ऑफिशियल्स को संदेह हुआ तो बोन टेस्ट कराया गया।

रिपोर्ट में तीनों पहलवानों पर उम्र में फेरबदल करने का दोष सिद्ध हुआ। अब इन तीनों पर तीन-तीन वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कुश्ती एसोसिएशन के सचिव भगत सिंह बाबा ने बताया कि सरकारी अस्पतालों से संपर्क किया जा रहा है। एक जनवरी से जिलास्तर पर भी यह व्यवस्था लागू कराने का प्रयास है।