    मां ने लगाई डांट तो युवती ने छोड़ दिया घर, अलीगढ़ जीआरपी की सूझबूझ से स्वजन तक पहुंची लड़की

    By Sandeep Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:54 PM (IST)

    औरेया की एक युवती को उसकी मां ने घर के काम के लिए डांटा, जिससे नाराज होकर उसने घर छोड़ दिया। वह इटावा स्टेशन पहुंची और फिर अलीगढ़ जंक्शन पर मिली। जीआरपी ने उसे अकेली देखकर पूछताछ की और बाद में उसके परिवार को सौंप दिया। युवती मां की डांट से नाराज थी।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। घर के कामकाज को लेकर मां ने अपनी बेटी को डांट लगाई तो उसने घर छोड़ दिया। औरेया से नाराज हाेकर आइ युवती स्टेशन पर मिली है। स्टेशन पर अकेला देख जीआरपी उसे थाने ले आई। शाम को पूछताछ के बाद जीआरपी ने युवती को स्वजन के सुपुर्द कर दिया।

    औरेया की रहने वाली है युवती



    औरेया जनपद में माधवपुर क्षेत्र के हरीश चंद्र निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। उनके चार पुत्रियां हैं। रविवार की देर शाम उनकी दूसरे नंबर की पुत्री को घर के कामकाज को लेकर उसकी मां ने डांट लगा दी। इससे नाराज होकर युवती ने घर छोड़ दिया। देर शाम वह इटावा स्टेशन पहुंच गई। रात में किसी ट्रेन में बैठकर वह अलीगढ़ जंक्शन पर पहुंच गई। यहां प्लेटफार्म संख्या सात पर युवती अकेले बैठे हुई थी।

    चेकिंग के दौरान युवती को अकेला देखकर जीआरपी की महिला सिपाहियों ने पूछताछ की। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर जीआरपी ने युवती के स्वजन को जानकारी दे दी। जीआरपी के इंस्पेक्टर संदीप तोमर ने बताया कि युवती मां से नाराज हाेकर स्टेशन पर आ गई थी। सोमवार की शाम को युवती के उसके माता-पिता को सुपुर्द कर दिया है।