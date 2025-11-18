ट्रेन में चढ़ा दिया बेटा, खुद चढ़ने से रह गई महिला, जीआरपी ने दोनों को मिलाया

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। खुर्जा रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक महिला यात्री ने प्रयागराज जाने के लिए अपने बेटे और सामान को ट्रेन में चढ़ा दिया। भीड़ अधिक होने के चलते खुद नहीं चढ़ सकी। इस बीच ट्रेन चल दी।

खुर्जा से अलीगढ़ जंक्शन पर इसकी सूचना जीआरपी को दी गई। तत्काल अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की टीम ने ट्रेन में सवार बच्चे और सामान को उतार लिया। इसके बाद परिजन को सूचना दी।

महिला के अलीगढ़ जंक्शन आने पर बच्चे एवं सामान को सुपुर्द किया। जीआरपी के अनुसार टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक गौरव वर्मा थाना अलीगढ़ जंक्शन, मुख्य आरक्षी मंजू, कांस्टेबल राहुल कुमार शामिल थे। बता दें कि प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र के सादरेपुर निवासी कालीचरण की पत्नी बेटे के साथ प्रयागराज जा रही थी।





