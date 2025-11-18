Language
    ट्रेन में चढ़ा दिया बेटा, खुद चढ़ने से रह गई महिला, जीआरपी ने दोनों को मिलाया

    By Manoj Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:16 PM (IST)

    एक महिला अपने बेटे के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी। ट्रेन में चढ़ते समय, वह खुद ट्रेन में चढ़ने से रह गई, जबकि उसका बेटा ट्रेन में चढ़ गया। महिला ने जीआरपी से संपर्क किया, जिन्होंने बच्चे को अगले स्टेशन पर सुरक्षित उतारा और माँ को बच्चे से मिलाया।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। खुर्जा रेलवे स्टेशन पर सोमवार को एक महिला यात्री ने प्रयागराज जाने के लिए अपने बेटे और सामान को ट्रेन में चढ़ा दिया। भीड़ अधिक होने के चलते खुद नहीं चढ़ सकी। इस बीच ट्रेन चल दी।

    खुर्जा से अलीगढ़ जंक्शन पर इसकी सूचना जीआरपी को दी गई। तत्काल अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की टीम ने ट्रेन में सवार बच्चे और सामान को उतार लिया। इसके बाद परिजन को सूचना दी।

    महिला के अलीगढ़ जंक्शन आने पर बच्चे एवं सामान को सुपुर्द किया। जीआरपी के अनुसार टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक गौरव वर्मा थाना अलीगढ़ जंक्शन, मुख्य आरक्षी मंजू, कांस्टेबल राहुल कुमार शामिल थे। बता दें कि प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र के सादरेपुर निवासी कालीचरण की पत्नी बेटे के साथ प्रयागराज जा रही थी।