पत्नी और साली पर गायब कर हत्या का आरोप, यूपी पुलिस के लापता सब इंस्पेक्टर के मामले नया मोड़

जागरण संवाददता, अलीगढ़। करीब तीन माह से गायब चल रहे निलंबित सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार का मामला उलझता ही जा रहा है। पुलिस के लिए उनकी तलाशी जहां चुनौती बनी हुई हैं, वहीं इंस्पेक्टर की पत्नी, साली और अन्य मायके वालों की भी मुश्किल बढ़ती दिख रही है। इंस्पेक्टर की मां ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर पत्नी, साली और अन्य पर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया है।

महुआखेड़ा क्षेत्र के प्रभात नगर कॉलोनी से 17 सितंबर को हुए थे गायब



गाजियाबाद जिले के कविनगर क्षेत्र के अवंतिका कॉलोनी के मूल निवासी व अलीगढ़ पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार अपने परिवार के साथ महुआखेड़ा क्षेत्र के धनीपुर मंडी प्रभात नगर कॉलोनी में किराये पर रहते थे। तत्कालीन एसएसपी संजीव सुमन के समय लापरवाही व गैरहाजिर रहने की शिकायत सही पाई जाने पर 17 सितंबर को निलंबित किया गया था। पुलिस से अभद्रता का भी आरोप लगा।

सब इंस्पेक्टर की मां ने एसएसपी को दिया प्रार्थना पत्र, जांच में जुटी पुलिस सब इंस्पेक्टर से अपना पक्ष रखने को कहा गया तो फोन पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसी दिन सब इंस्पेक्टर लापता हो गए। इसी बीच एसएसपी का तबादला हो गया। 20 सितंबर को एसएसपी नीरज जादौन ने चार्ज संभाला। 26 सितंबर को इंस्पेक्टर की मां सुशीला ने एसएसपी से मुलाकात की।

सब इंस्पेक्टर द्वारा पुलिस से किए अभद्रता पर माफी मांगते हुए बेटा को बरामद करने को पत्र दिया दिया। 50 हजार का इनाम भी घोषित किया। इसके बाद इंस्पेक्टर की मां ने शासन और हाईकोर्ट शिकायत की। जिसमें महुआ खेड़ा पुलिस पर अभद्रता करने सहित अन्य आरोप लगाए। जिस पर एसएसपी ने डीआइजी को पत्र लिखकर जांच गैर जनपद से कराने की मांग की। डीआइजी ने हाथरस के सीओ को जांच की संस्तुति की। तब से हाथरस पुलिस जांच कर रही है।





बहन को पीटने पर सब इंस्पेक्टर की साली ने किए थे पुलिस को फोन

13 सितंबर को सब इंस्पेक्टर की साली ने पुलिस से शिकायत की इंस्पेक्टर उसकी बहन को पीट रहे हैं। पुलिस घर गई और समझाकर आ गई। 14 सितंबर को साली की ओर से फिर शिकायत मिली, पुलिस तब भी समझाकर आई। 15 सितंबर को इंस्पेक्टर की पत्नी ने पुलिस लिखित शिकायत की। जिसमें कहा कि पति उसे परेशान करते हैं। शिकायत पर पुलिस ने जांच की। आरोप है कि इसी दौरान सब इंस्पेक्टर ने पुलिस से अभद्रता की, जो निलंबन का कारण भी बनी।





ट्रैक पर मिले शव का डीएनए कराने की तैयारी



सब इंस्पेक्टर का सुराग न मिलने पर पुलिस ने जीआरपी सहित आसपास के जिलों में मिले अज्ञात शवों से भी पहचान कराने का प्रयास किया। सबसे ज्यादा जोर 17 सितंबर को जीआरपी अलीगढ़ को दाऊद खां के पास मिले एक शव की शिनाख्त में लगाया गया। पुलिस के अनुसार जिस दिन अनुज गायब हुए उसी दिन यह शव मिला था। उस समय अज्ञात में शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। मगर सामान सुरक्षित है।