Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्नी और साली पर गायब कर हत्या का आरोप, यूपी पुलिस के लापता सब इंस्पेक्टर के मामले नया मोड़

    By Santosh Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:02 AM (IST)

    अलीगढ़ में लापता सब इंस्पेक्टर के मामले में नया मोड़ आया है। पत्नी और साली पर गायब करने और हत्या का आरोप लगा है, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई है। पुल ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददता, अलीगढ़। करीब तीन माह से गायब चल रहे निलंबित सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार का मामला उलझता ही जा रहा है। पुलिस के लिए उनकी तलाशी जहां चुनौती बनी हुई हैं, वहीं इंस्पेक्टर की पत्नी, साली और अन्य मायके वालों की भी मुश्किल बढ़ती दिख रही है। इंस्पेक्टर की मां ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर पत्नी, साली और अन्य पर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महुआखेड़ा क्षेत्र के प्रभात नगर कॉलोनी से 17 सितंबर को हुए थे गायब



    गाजियाबाद जिले के कविनगर क्षेत्र के अवंतिका कॉलोनी के मूल निवासी व अलीगढ़ पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार अपने परिवार के साथ महुआखेड़ा क्षेत्र के धनीपुर मंडी प्रभात नगर कॉलोनी में किराये पर रहते थे। तत्कालीन एसएसपी संजीव सुमन के समय लापरवाही व गैरहाजिर रहने की शिकायत सही पाई जाने पर 17 सितंबर को निलंबित किया गया था। पुलिस से अभद्रता का भी आरोप लगा।

    सब इंस्पेक्टर की मां ने एसएसपी को दिया प्रार्थना पत्र, जांच में जुटी पुलिस

    सब इंस्पेक्टर से अपना पक्ष रखने को कहा गया तो फोन पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसी दिन सब इंस्पेक्टर लापता हो गए। इसी बीच एसएसपी का तबादला हो गया। 20 सितंबर को एसएसपी नीरज जादौन ने चार्ज संभाला। 26 सितंबर को इंस्पेक्टर की मां सुशीला ने एसएसपी से मुलाकात की।

    सब इंस्पेक्टर द्वारा पुलिस से किए अभद्रता पर माफी मांगते हुए बेटा को बरामद करने को पत्र दिया दिया। 50 हजार का इनाम भी घोषित किया। इसके बाद इंस्पेक्टर की मां ने शासन और हाईकोर्ट शिकायत की। जिसमें महुआ खेड़ा पुलिस पर अभद्रता करने सहित अन्य आरोप लगाए। जिस पर एसएसपी ने डीआइजी को पत्र लिखकर जांच गैर जनपद से कराने की मांग की। डीआइजी ने हाथरस के सीओ को जांच की संस्तुति की। तब से हाथरस पुलिस जांच कर रही है।



    बहन को पीटने पर सब इंस्पेक्टर की साली ने किए थे पुलिस को फोन


    13 सितंबर को सब इंस्पेक्टर की साली ने पुलिस से शिकायत की इंस्पेक्टर उसकी बहन को पीट रहे हैं। पुलिस घर गई और समझाकर आ गई। 14 सितंबर को साली की ओर से फिर शिकायत मिली, पुलिस तब भी समझाकर आई। 15 सितंबर को इंस्पेक्टर की पत्नी ने पुलिस लिखित शिकायत की। जिसमें कहा कि पति उसे परेशान करते हैं। शिकायत पर पुलिस ने जांच की। आरोप है कि इसी दौरान सब इंस्पेक्टर ने पुलिस से अभद्रता की, जो निलंबन का कारण भी बनी।

    ट्रैक पर मिले शव का डीएनए कराने की तैयारी

    सब इंस्पेक्टर का सुराग न मिलने पर पुलिस ने जीआरपी सहित आसपास के जिलों में मिले अज्ञात शवों से भी पहचान कराने का प्रयास किया। सबसे ज्यादा जोर 17 सितंबर को जीआरपी अलीगढ़ को दाऊद खां के पास मिले एक शव की शिनाख्त में लगाया गया। पुलिस के अनुसार जिस दिन अनुज गायब हुए उसी दिन यह शव मिला था। उस समय अज्ञात में शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। मगर सामान सुरक्षित है।

    एसएसपी नीरज कुमार जादौन के अनुसार के अनुसार सब इंस्पेक्टर धारीदार शार्ट पहने हुए थे। अज्ञात शव से जो सामान मिला वह स्वजन द्वारा बताए सामान से मेल खाता है। शव अनुज का हो सकता है, हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई यही लिखकर दिया। ट्रैक पर मिले शव की डीएनए जांच कराने के लिए भी स्वजन से कहा है, स्वजन की सहमति के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। गुरुवार को सब इंस्पेक्टर की मां ने उसकी पत्नी, साली व अन्य स्वजन पर अपहरण कर हत्या कराने का एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। जिस पर जांच की कराई जा रही है।