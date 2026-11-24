जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शादियों का सीजन शुरू होते ही ब्राइडल फैशन में नए-नए ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। इस बार दुल्हनों के बीच कुंदन वर्क की ज्वेलरी पर मेहंदी कलर का काम खासा पसंद किया जा रहा है। पारंपरिक कुंदन की चमक और मेहंदी की बारीक कलाकारी का यह अनूठा मेल ब्राइडल लुक को अलग पहचान दे रहा है।

खास बात यह है कि दुल्हनें अब केवल भारी-भरकम सोने और कुंदन की ज्वेलरी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कुछ नया और आकर्षक पहनना पसंद कर रही हैं। जो अमीर निशा, रेलवे रोड, रामघाट रोड आदि सभी बाजारों में खुब पसंद किए जा रहे है।