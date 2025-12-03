मथुरा रेलवे ट्रैक के लिए सालभर में भी पूरा नहीं हुआ सर्वे, दक्षिण भारत के लिए रेल सेवा शुरू होने से बढ़ेगा व्यवसाय

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कृष्णनगरी को अलीगढ़ से जोड़ने एवं दक्षिण भारत तक ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डेढ़ किलोमीटर तक तैयार होने वाले रेलवे ट्रैक का सर्वे अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जबकि यह काम सितंबर माह तक पूरा होना था।



दिल्ली-हावड़ा ट्रेक पर स्थित अलीगढ़ जंक्शन बेहद अहम है, लेकिन ग्रेड के अनुरूप न तो यात्रियों को सुविधाएं मिल रहीं हैं और न ही स्टेशन का विकास हो रहा है। एएमयू, हार्डवेयर, ताला उद्योग आदि को लेकर देश भर की व्यवसाईयों की नजर अलीगढ़ पर रहती हैं। जेवर एयरपोर्ट, डिफेंस कारिडोर के कारण विदेशों के लोगों का अलीगढ़ में आना-जाना बढ़ेगा। आने वाले समय में रेलवे की उपयोगिता और अधिक बढ़ने वाली है।

अलीगढ़ जंक्शन काे ए ग्रेड का दर्जा दिया इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अलीगढ़ जंक्शन काे ए ग्रेड का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन सुविधाएं बी ग्रेड जैसी नहीं है। अलीगढ़ से मथुरा के लिए नई रेल सेवा शुरू करने के लिए हाथरस जंक्शन व मैंडू के बीच में डेढ़ किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण होना है।

छह माह पूर्व यहां आए महाप्रबंधक ने सितंबर तक नई रेलवे लाइन के लिए सर्वे का कार्य पूरा हाेने की बात कही थी। लेकिन अभी तक सर्वे पूरा नहीं हुआ है। नए ट्रेक के शुरू होने से दक्षिण भारत तक की यात्रा सुगम हो सकेगी। इसके लिए शहरवासी लंबे अरसे मांग कर रहे हैं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, सांसद सतीश गौतम रेलमंत्री को ज्ञापन तक चुके हैं, लेकिन कार्रवाई फाइलों तक सिमट कर रह गई है।