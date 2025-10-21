Aligarh Fire News: बाइक शोरूम में शार्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान

संवाद सूत्र, जागरण विजयगढ़। अलीगढ़। नगर के बाईपास मार्ग पर स्थित मां सिद्धेश्वरी देवी ऑटोमोबाइल्स में सोमवार की देर शाम को शार्टसर्किट से अचानक भयंकर आग लग गई जिससे आधा दर्जन बाइक जल गई।

बाइक शोरूम में शार्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का नुकसान

जानकारी के अनुसार टीवीएस बाइक शोरूम के मालिक राहुल कुमार राना शाम को सारा काम निपटाकर शोरूम को बंद कर अपने घर चले गए। देर शाम को वहां से गुजरने वाले लोगों को शोरूम से धूंआ निकलता दिखाई दिया उन्होंने शोर मचाया तथा शोरूम मालिक को फोन से सूचना दी। गांव के लोग जब तक एजेंसी पर पहुंचे तब तक आग भयंकर रूप ले चुकी थी लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई।