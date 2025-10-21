Language
    Aligarh Fire News: बाइक शोरूम में शार्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:02 AM (IST)

    अलीगढ़ में एक बाइक शोरूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने से शोरूम में अफरा-तफरी मच गई।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सूत्र, जागरण विजयगढ़। अलीगढ़। नगर के बाईपास मार्ग पर स्थित मां सिद्धेश्वरी देवी ऑटोमोबाइल्स में सोमवार की देर शाम को शार्टसर्किट से अचानक भयंकर आग लग गई जिससे आधा दर्जन बाइक जल गई।

     

    बाइक शोरूम में शार्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का नुकसान

     

    जानकारी के अनुसार टीवीएस बाइक शोरूम के मालिक राहुल कुमार राना शाम को सारा काम निपटाकर शोरूम को बंद कर अपने घर चले गए। देर शाम को वहां से गुजरने वाले लोगों को शोरूम से धूंआ निकलता दिखाई दिया उन्होंने शोर मचाया तथा शोरूम मालिक को फोन से सूचना दी। गांव के लोग जब तक एजेंसी पर पहुंचे तब तक आग भयंकर रूप ले चुकी थी लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई।

    एजेंसी मालिक राहुल कुमार राना ने बताया शार्टसर्किट के कारण आग लगी है, जिससे आधा दर्जन बाइक जल गई काफी अन्य समान कागजात काउंटर आदि जल गए जिससे लाखों का नुकसान होने की संभावना है।