    अलीगढ़ में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

    By Anar Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:36 AM (IST)

    अलीगढ़ में कोतवाली के पास एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन माना जा रहा है कि गोदाम में रखे सामान की वजह से आग तेजी से फैली। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शुक्रवार की दोपहर नेशनल हाईवे पर कोतवाली के निकट एक कबाड़ के बड़े गोदाम में भीषण आग लग गई। जिससे लाखों रुपये की कीमत का कबाड़ का सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम में आग बुझाने के लिए रखे फायर सेफ्टी यंत्रों को चलाने का मौका तक नहीं मिला।

    जहां कबाड़ का गोदाम है वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर भारत पेट्रोलियम व सीएनजी का पंप है, जिससे अफरातफरी मची रही। सूचना पर पहुंची पांच दमकलों ने बमुश्किल दो घंटों में आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। आग से 18 से 20 लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है।

    कस्बा के कलीम खां पुत्र सलीम खां ने बताया है कि उनका हाईवे पर कोतवाली के निकट कबाड़े का बड़ा गोदाम है। शुक्रवार को वह कस्बा स्थित मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने गए थे, जहां से आकर गोदाम पर बैठे ही थे कि गोदाम के पीछे के हिस्से से आग की लपटें उठती दिखाई दीं। गोदाम में कागज, गत्ता प्लास्टिक व लोहे का सामान भरा था, जिसके कारण आग चारों ओर तेजी से फैलती चली गई।

    उन्होंने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया। कुछ ही देर में आग इतनी तेजी से फैली कि गोदाम में आग बुझाने के लिए रखे फायर सेफ्टी यंत्रों को चलाने का मौका तक नहीं मिला। देखते देखते आग ने पूरे गोदाम को अपने आगोश में ले लिया। हाईवे पर आग के भीषण गुबार को देख लोगों में हड़कंप मच गया। सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। हाईवे से गुजर रहे वाहन भी कुछ समय के लिए जहां के तहां ठहर गए।

    हादसे की जानकारी पर अलीगढ़ से चार व सिकंदराराऊ से एक फायर ब्रिग्रेड की गाड़ी मौके पर पहुंचीं और गोदाम में लगी आग पर करीब दो घंटे में काबू पाया। इस बीच मौके पर स्थानीय पुलिस के अलावा सीओ बरला गर्वित सिंह, नायब तहसीलदार कोल पहुंचे। चीफ फायर सर्विस अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जिस गोदाम में भयंकर आग लगी है उससे 50 मीटर दूरी पर भारत पेट्रोलियम व सीएनजी का पंप है।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए वह अपने साथ तीन गाड़ियों को लेकर मौके पर आए थे। आग की भयावह स्थित देख उन्होंने दो दमकलों को और मौके पर बुलाया लिया। पांच दमकलों एवं दो दर्जन से अधिक दमकलकर्मियों की मदद करीब दो घंटे से अधिक समय में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    उन्होंने बताया जरा सी चूक बड़े हादसे को न्योता दे सकती थी। अगर आग और बड़ा रूप लेती तो किसी बड़ी घटना से इन्कार नहीं किया जा सकता था। पुलिस के अनुसार आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।