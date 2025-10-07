Language
    अगले महीने बेटी की शादी और मां गोल्ड ज्वेलरी व कैश लेकर प्रेमी संग भागी, तलाश में दर-दर भटक रहा पति

    By Manish tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:41 AM (IST)

    अलीगढ़ में एक महिला अपनी बेटी की शादी के लिए रखे गहने और पैसे लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें एक युवक पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस महिला और उसके प्रेमी की तलाश कर रही है। महिला एक लाख रुपये 15 ग्राम सोने के गहने और 250 ग्राम चांदी की पायल लेकर फरार हुई है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अगले महीने बेटी की शादी और मां उसकी शादी के रखे जेवरात और नकदी लेकर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। महिला के अचानक गायब होने से परेशान पति ने उसकी खोजबीन की। जब उसे उसका कहीं पता नहीं चला तो उसने एक युवक पर उसे बहलाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस महिला व उसके प्रेमी की तलाश कर रही है।

    पति की तहरीर पर आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा

    सासनीगेट क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी पीड़ित ने थाने में तहरीर में बताया कि नवंबर माह में उसकी बेटी का विवाह तय है। उसकी शादी के लिए घर में रुपये व जेवरात रखे थे। उसने बताया कि बीते शुक्रवार को उसकी पत्नी घर में रखे एक लाख रुपये, 15 ग्राम भार सोने के जेवरात और ढाई सौ ग्राम भार की चांदी की पायल लेकर गायब हो गईं।

    कॉलोनी का युवक भी उसी दिन से गायब

    कॉलोनी का ही निवासी संदीप भी उसी दिन से गायब है। पत्नी की तलाश के लिए रिश्तेदारों से भी संपर्क किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। उसे शक है कि संदीप उसे बहलाकर अपने साथ ले गया है। वह उससे रुपये व जेवरात छीन लेगा और उसकी पत्नी को जान से मार सकता है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

    इंस्पेक्टर एचएस राठौर ने बताया कि महिला व आरोपित युवक की तलाश की जा रही है।